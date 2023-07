„Ohne Wirkungsversprechen“ Berliner Firma entwickelt Shake, der Menstruationsbeschwerden lindern soll

Bei dem Abendessen, das die The-Blood-Gründerinnen in einer Galerie in Kreuzberg für Presse und Influencerinnen ausrichten, gibt es zum Nachtisch den Shake in Schoko-Pudding-Form. Sehr süß schmeckt der – und etwas komisch, weil man ja weiß, dass man da keinen normalen Pudding löffelt, sondern Nahrungsergänzungsmittel-Pudding.