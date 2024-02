Online-Supermarkt setzt auf Berlin Knuspr expandiert und plant milliardenschweren Jahresumsatz

Der Online-Supermarkt Knuspr will noch im Frühjahr einen neuen Standort in Berlin eröffnen. Bis 2023 sei eine Expansion in 15 weiteren deutschen Städten geplant, teilte das Unternehmen mit. Nach eigenen Angaben strebt Knuspr einen Jahresumsatz von fünf Milliarden Euro an.

Knuspr startete im August 2021 in München. Hinter dem Unternehmen steht die 2014 in Prag gegründete Rohlik-Gruppe, die zum größten Teil dem tschechischen Geschäftsmann Tomáš Čupr gehört. Im vergangenen Sommer hatte Knuspr mit Genehmigung des Kartellamtes den Berliner Lieferdienst Bringmeister und seine Standorte übernommen.

Bundesweit größter Standort geplant

Mark Hübner, der Geschäftsführer von Knuspr, sagte: „Das Potenzial für E-Food ist in Deutschland gewaltig.“

Mark Hübner ist der Geschäftsführer des Lieferdienstes Knuspr. © Knuspr

Das Berliner Liefergebiet werde über 200 Postleitzahlgebiete umfassen und etwa vier Millionen Bewohner der Metropolregion erreichen. Das Unternehmen rüste sein 16.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in Schönefeld mit einer vollautomatisierten Lagerlösung im Trocken- und Frischebereich aus.

In Berlin plane das Unternehmen die Entwicklung zum bundesweit größten Standort, gemessen an Umsatz und Kundengröße innerhalb eines Jahres. Den Kundinnen und Kunden wolle Knuspr ein Vollsortiment mit einem hohen Anteil an regionalen Produkten bieten, das innerhalb von drei Stunden geliefert werde.