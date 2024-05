Paketboten unter Beschuss Nova Post bringt Pakete von Berlin bis ins Kriegsgebiet in der Ukraine

Ein Mann wuchtet ein schweres Paket auf den Ladentisch. Der Verkäufer erklärt auf Englisch die Versandbedingungen und macht einen Scherz. Auf den ersten Blick ist das Geschäft in der Charlottenstraße in Mitte ein normaler Paketshop. Doch für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Berlin hat es eine besondere Bedeutung. Der ukrainische Logistikdienstleister Nova Post (NP) liefert von hier Pakete bis ins Kriegsgebiet – ein gefährlicher Job für die Fahrer.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Berliner Filiale gibt es seit dem vergangenen Sommer. Jeden Abend holt ein Laster die Pakete von hier ab und bringt sie zum Sortierzentrum in Büttelborn in Hessen. Von dort aus werden sie an ein internationales Logistikzentrum in Polen weitergeleitet und dann, ebenfalls täglich, in die Ukraine geliefert.

Zustellung im umkämpften Gebiet

Für die Menschen, die in Frontnähe unter regelmäßigem Beschuss leben, ist es sehr wichtig, mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Selbst kleine Geschenke in Paketen machen Hoffnung und helfen. Die Logistik folgt auch im umkämpften Gebiet genauen Routen und Zeitplänen.

Die Filiale in Berlin wurde im Sommer 2023 eröffnet. © Nova Post

Laut Sergey Simonov, dem Deutschlandchef von Nova Post, tragen die Beschäftigten dort Helme und kugelsichere Westen. Jeder Fahrer wird von einem Disponenten begleitet, der im Internet fortwährend die Route überwacht und dabei Straßenverhältnisse, Wetterbedingungen, Luftangriffe sowie die Abfahrts- und Ankunftszeiten im Blick behält.

Wenn eine Sirene ertönt, die vor einem Luftangriff warnt, hält der Fahrer nicht an. Denn dort, wo es keinen Schutzraum gibt, ist es sicherer, weiterzufahren, als ein statisches Ziel zu bilden. Der Disponent kann auch unterwegs eine neue Route berechnen. Erfolgt der Alarm beim Ent- oder Beladen an einer Sortierstation, begeben sich die Beschäftigten in einen Schutzraum auf dem Gelände.

Schutzräume und Erste-Hilfe-Kästen

„In Kriegszeiten hat das Leben der Menschen für uns Priorität, deshalb haben wir verschiedene Anweisungen, wie wir bei Luftangriffen und Raketenangriffen arbeiten sollen“sagt Sergey Simonov. „Wir haben Schutzräume sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gebaut, sodass sie innerhalb von 30 Sekunden erreicht werden können.“

Die Schutzräume sind mit Erste-Hilfe-Kästen ausgestattet. Und an den Sortieranlagen gibt es medizinische Stationen mit medizinischem Personal, die über medizinische Notfallausrüstung verfügen.

Wir brauchen unsere Mitarbeiter nicht zur Arbeit zu motivieren, denn jeder versteht, wie wichtig die Logistik während des Krieges ist. Sergey Simonov, Deutschlandchef von Nova Post

In Städten nahe der Frontlinie sind die Filialen zusätzlich geschützt. Die Fenster sind dort mit Sperrholzplatten vernagelt, mit Sandsäcken versehen oder zubetoniert. Außerdem werden verstärkte Türen eingebaut, und der Eingang ist mit zwei Meter hohen, verstärkten Sandsäcken geschützt.

Die Postsendungen verbinden Familien, die durch den Krieg getrennt wurden. © Nova Post

„Wir brauchen unsere Mitarbeiter nicht zur Arbeit zu motivieren, denn jeder versteht, wie wichtig die Logistik während des Krieges ist“, meint Simonov. „Sie wissen, dass sie den Menschen das Nötigste bringen: Lebensmittel, Medikamente, humanitäre Hilfe, Geschenke von Verwandten und andere wichtige Dinge. Wenn sie das nicht tun, werden die Menschen nicht in der Lage sein, die Dinge zu kaufen, die Leben retten.“

Ein Unternehmen mit einer Mission

Nova Post heißt im Ursprungsland Nova Poshta. In Deutschland hat das Unternehmen inzwischen 14 eigene Filialen, davon befinden sich zwei in Berlin. Bis Ende des Jahres sollen hierzulande nach Unternehmensangaben weitere 30 Filialen eröffnet werden.

Außerdem können NP-Pakete auch im Filialnetz des Logistikdienstleisters DPD abgegeben und empfangen werden sowie in den Packstationen des Anbieters Pudo. Die Kunden können über eine Handy-App Leistungen buchen wie Rücksendung, Weiterleitung, 24-Stunden-Zustellung zwischen den eigenen Filialen und Zustellung an Partnerpostämter in ganz Deutschland.

Für Geschäftskunden ist auch eine Bezahlung durch den Empfänger möglich oder durch eine dritte Person. Außerdem gehören Nachnahme und Logistikdienstleistungen zum Angebot.

4 Millionen Euro investierte Nova Post in Deutschland.

Laut Sergey Simonov wurden insgesamt zehn Millionen Euro in den Markteintritt und die Expansion in zehn europäische Länder investiert. In Deutschland beläuft sich der Betrag auf etwa vier Millionen Euro. Kostenfaktoren sind demnach vor allem die Eröffnung von Filialen und Renovierungen, zudem Genehmigungen und Lizenzen, Rechtsberatung, Betriebskosten, Steuern und Gehälter.

Das Logistikunternehmen wird selbst immer wieder zum Ziel von Angriffen der russischen Streitkräfte. © Nova Post

In Deutschland werden die Dienste demnach hauptsächlich von Ukrainern genutzt, die das Unternehmen bereits aus der Heimat kennen. Ende März 2024 lag die Zahl der NP-Kunden hierzulande bei 96.000.

Das Paketvolumen stieg, dem Unternehmen zufolge, pro Monat um bis zu 20 Prozent an. Von Juli 2023 bis März 2024 stellte Nova Post insgesamt fast 200.000 Pakete zwischen der Ukraine und Deutschland zu.

Die meisten Pakete wurden demnach während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage versendet. Viele Ukrainer schickten zu dieser Zeit Grüße und Geschenke an ihre Verwandten. Die Pakete enthalten laut Simonov neben persönlichen Gegenständen auch Bestellungen aus deutschen Online-Shops. Nova Post arbeitet zudem mit Hilfsorganisationen zusammen und liefert Medikamente, lebensnotwendige Güter und Lebensmittel für die Bewohner des umkämpften Gebiets.