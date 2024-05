Patienten aus Polen, Kasachstan, Kuwait Nach Deutschland kommen wieder mehr Medizintouristen

Deutschland hat nach der Corona-Krise wieder mehr Medizintouristen empfangen. Wie Daten aus 2022 zeigen, ließen sich in jenem Jahr 182.200 ausländische Patienten in Deutschland behandeln. Damit seien schätzungsweise 880 Millionen Euro erwirtschaftet worden, teilte die Forschungsstelle Medizintourismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in dieser Woche mit.

Die Zahl der Behandlungen ist demnach im Vergleich zum Vorjahr um 17,5 Prozent gestiegen. Zu den Honoraren für die Kliniken kämen noch Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe für Hotellerie und Handel.

880 Medizintouristen aus Dänemark ließen sich 2022 in Deutschland behandeln.

„Hauptgrund für den Anstieg sind zunehmende Patientenzahlen aus Kuwait, aber auch aus Staaten wie Usbekistan oder Kasachstan“, sagte Mariam Asefi, die den Forschungsbereich leitet. Zugleich gebe es noch viel Potenzial: So bremsten „Vergabeverfahren“ bestimmter Visa oder das Fehlen eines „gesetzlich geregelten, transparenten Abrechnungsmodels“ den Medizintourismus.

Die Zahl der eigens eingereisten Patienten war fünf Jahre zuvor jedenfalls höher: So ließen sich 2017 bundesweit 247.500 Patienten aus 177 Ländern stationär oder ambulant behandeln, was dem Gesundheitswesen 1,2 Milliarden Euro einbrachte.

Im Jahr 2022 reisten den Daten der Bonner Hochschule zufolge Patienten aus 149 Ländern für einen Termin in eine Klinik oder Praxis nach Deutschland. Drei Viertel der Medizintouristen kamen demnach aus Nachbarländern. Polen lag mit fast 11.300 Behandlungen vorn, aber auch Dänemark zog an: Mit insgesamt 880 stationären Fällen kamen zwar noch vergleichsweise wenige Dänen, doch markiert dies einen Anstieg von 46 Prozent zum Vorjahr.

Außer in Saarland und Sachsen-Anhalt verzeichneten Krankenhäuser und Ärztezentren aller Bundesländer im Jahr 2022 steigende Zahlen an Medizintouristen. Die Nachfrage wuchs mit 37 Prozent Plus am stärksten in Hamburg, dann folgten Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit einem Plus zwischen 20 und 30 Prozent. In Berlin stiegen die Patientenzahlen um 14 Prozent. Wie berichtet, hatten Berlins landeseigene Vivantes-Kliniken nach der Corona-Krise ihre für Medizintouristen zuständige Abteilung aufgelöst, die Nachfrage war eingebrochen.

Insbesondere Anbieter in der Türkei werben seit einigen Jahren offensiv um Patienten aus dem Ausland. Gerade mit Blick auf Haartransplantationen, Zahnbehandlungen und Schönheitsoperationen. Der Medizintourismus deutscher Patienten in die Türkei sei den Bonner Forschern zufolge ebenfalls drastisch gestiegen.