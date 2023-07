Pools in Deutschlands trockenster Region Verdienter Luxus oder dekadente Umweltsünde?

Ein heißer Sommertag, die Schlange am Freibad ist lang, der Weg zum nächsten See auch – wie schön wäre da eine Abkühlung im Garten! Ein Pool! Warum nicht? „Kühle dich mit Aufstellpools im Garten ab!“, „Badespaß garantiert!“ – so werben Baumärkte auf ihren Websites gerade. In Form eines Aufstellbeckens kann man sich schon für 130 Euro einen runden Pool mit drei Metern Durchmesser, 76 Zentimeter hoch, in den eigenen Garten holen.