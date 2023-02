Portal für den Urlaub Ferienunterkünfte für Genossen

Viele Berliner Wohnungsgenossenschaften bieten ihren Mietern Gästewohnungen an – damit sie zum Beispiel bei Feiern ihren Besuch von weiter weg nicht in ihrer eigenen Wohnung übernachten lassen müssen, sondern zu einem meist günstigen Preis in der Nachbarschaft unterbringen können. Durch den Zusammenschluss von Wohnungsgenossenschaften aus ganz Deutschland können Mitglieder zudem in Gästewohnungen von Partnergenossenschaften Urlaub machen.

Eine Übernachtung für zwei Personen in Erfurt für 55 Euro, für fünf Personen in Stralsund für 59 Euro oder für vier Personen in Hamburg für 45 Euro – diese Preise finden sich im aktuellen Katalog „Urlaub-Spezial“, in dem rund 50 genossenschaftliche Unternehmen zwischen Kiel und Plauen mehr als 150 modern eingerichtete Gästewohnungen anbieten.

Die „Gilde“ Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbH (Berlin) unterhält auch Ferienwohnungen in Warnemünde, deren Gemeinschaftsraum von allen Gästen genutzt werden kann. © „Gilde“ Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbH/Catrin Wolf

Initiiert wurde der Verbund von der Genossenschaft Neues Wohnen Hellersdorf. Die Gästewohnungen befinden sich meist in größeren Wohnanlagen und sind häufig nicht weit vom Stadtzentrum oder von anderen touristischen Attraktionen entfernt. „Wir haben je eine Gästewohnung in Bad Saarow und in Strausberg. Die werden viel von Mitgliedern befreundeter Genossenschaften genutzt“, sagt Jörg Etschmann, Verwalter bei der Neues Wohnen in Strausberg. In Strausberg können bis zu sechs Personen unterkommen – eigene Mieter zahlen pro Nacht pauschal 25 Euro, Gäste der Partnergenossenschaften 35 Euro. In Bad Saarow steht eine Vier-Zimmer-Ferienwohnung für maximal sieben Personen bereit, für 35 bis 50 Euro.

Die Wohnungen sind stark ausgelastet, man muss sich rechtzeitig darum kümmern. Miriam Barz, Sprecherin der Berliner Baugenossenschaft BBG

Unter www.wohnungsbaugenossenschaften.de/gaestewohnungen präsentiert die Gilde Heimbau Wohnungsbaugesellschaft aus Berlin 110 Genossenschaften aus 50 Regionen zwischen Eckernförde und Stuttgart. Die Berliner Baugenossenschaft (mehr als 7000 Mietwohnungen und 10.000 Mitglieder) bietet 14 Gästewohnungen zwischen Wedding und Zehlendorf an, allerdings nur für die eigenen Mitglieder für 30 Euro pro Nacht. „Diese Wohnungen sind stark ausgelastet, man muss sich rechtzeitig darum kümmern“, sagt BBG-Sprecherin Miriam Barz.

Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 verlangt für ihre acht Gästewohnungen zwischen Spandau und Neukölln für die erste Nacht je nach Größe zwischen 105 und 130 Euro. Für jede weitere Nacht wird dann rund die Hälfte dieses Betrags fällig. Selbst in Hamburg und Warnemünde bietet die Genossenschaft Wohnungen an, zwischen 120 und 160 Euro für eine Übernachtung.

Großes Angebot im Osten

Unter www.gaeworing.de sind viele Gästewohnungen in Baden-Württemberg aufgelistet – hier bieten 26 Wohnungsgenossenschaften zwischen Flensburg und Luzern ihren Mitgliedern ihre möblierten Wohnungen an, die fast alle in Großstädten liegen. Aus Berlin ist die Wohnungsgenossenschaft DPF (Deutsch-Polnische Freundschaft) Mitglied. Sie bietet zehn Gästewohnungen in den östlichen Stadtteilen für eine Pauschale zwischen 50 und 80 Euro pro Nacht, zwei weitere werden mit der Fertigstellung von Neubauten in diesem Jahr hinzukommen.

Die große Zahl von Gästewohnungen bei ostdeutschen Wohnungsunternehmen hat auch mit Überkapazitäten in der Vergangenheit zu tun. Urlauber können sich über das Angebot freuen – und dabei manche Entdeckung machen. Auch im Westen: Die Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft vermietet eine Wohnung in einem ehemaligen Signalturm in 30 Meter Höhe, der auf einer Schleuseninsel in einem Biotops steht, mit einem traumhaften Blick über den Jadebusen.

Architekturfreunde lockt die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg in ihre Hermann-Beims-Siedlung, wo eine im Stil der 20er Jahre eingerichtete Wohnung aus der Hochzeit des Neuen Bauens auf Gäste wartet. Und in der Wohnung der Baugenossenschaft Ideal in der Gropiusstadt bekommt man vom 30. Stockwerk einen guten Eindruck von der Größe Berlins.

