Tagesspiegel Plus Pralinen in Brustform und Berliner Schnauze : Mit einem neuen Image will die Schokoladenmanufaktur Walter mehr jüngere Menschen erreichen

Die Traditionsconfiserie, einst von Loriot für Dreharbeiten genutzt, war lange Zeit „in den Achtzigerjahren“ stecken geblieben, sagt die neue Geschäftsführerin. Doch jetzt gibt es Pralinen in weiblicher Brustform, soziales Engagement und Berlin-Sprüche.