Privater Investor plant Spreebrücke So könnte Berlin künftig seine Infrastrukturprobleme lösen

Eine neue Spreebrücke, finanziert, geplant und gebaut von einem privaten Investor. Das könnte Modellcharakter bekommen in einer Stadt wie Berlin, die zu wenig Geld und Personal hat, um ihre Infrastrukturprobleme zu lösen. So sieht es zumindest Robert Sprajcar, Geschäftsführer der DIE AG, die in Oberschöneweide ein großes Gewerbequartier entwickelt.