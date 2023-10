Privatisiert den BER! Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende

Die Berliner, Brandenburger und viele Gäste aus dem In- und Ausland haben sich schon an den neuen Hauptstadtflughafen gewöhnt. Er sieht schön aus, die Koffer kommen manchmal ganz schnell, manchmal dauert es auch Stunden, und die Toiletten sind nach wie vor zu wenige. Irgendwie ist der Flughafen wie Berlin. Nie wirklich fertig.

Fast vergessen ist, was der Flughafen nach der zigfachen Verschiebung der Eröffnung gekostet hat. Nahezu sechs Milliarden Euro sind bis 2020 aufgelaufen und haben einen ganzen Senat unter SPD und Linken und einen Regierenden Bürgermeister, Klaus Wowereit, aus dem Amt gefegt.

Aber die Kosten des Baus und des Betriebs werden die Berliner bald wieder einholen, wenn nämlich neue Unterstützungszahlungen an den BER seitens der Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland, Brandenburg und Berlin fällig werden.

Steuergeld benötigt

Laut Geschäftsbericht der Flughafengesellschaft aus dem Jahr 2022 benötigt der Flughafen von 2022 bis 2026 weitere 2,4 Milliarden Euro, davon allein 1,23 Milliarden Euro im Jahr 2023. Damit ist „die Liquidität des FBB Konzerns und der FBB GmbH [...] somit nach derzeitigem Stand der Planungen bis voraussichtlich bis Ende 2025 gesichert“. Da der Flughafen nach wie vor nicht die ursprünglich angepeilten Passagierzahlen erreicht und auch die Erlöse je Passagier nicht auf dem geplanten Niveau liegen, wird der Flughafen allerspätestens ab Ende 2025 wieder sehr viel Steuergeld auch aus Berlin benötigen.

Vor dem Hintergrund der dramatischen finanziellen Situation Berlins in den kommenden Jahren ist es für mich nahezu unvorstellbar, dass das Fass ohne Boden so weitergehen soll. Jedes Jahr möglicherweise mehr als 500 Millionen Euro allein als Land Berlin für den Flughafen zu zahlen, in einer Situation, wo wir neue Kitas, Schulen und Wohnraum benötigen, ist obszön. Dass der Flughafen gerade in einer Zeit, in der der Immobilienmarkt in Deutschland abwärts geht, sich durch Immobilienverkäufe retten möchte, ist wirtschaftlich eher fatal. Immobiliendeals in schlechten Zeiten am Flughafen gab es schon einmal.

Christian Gräff ist Sprecher für Bauen und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Energie der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus und Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Berlin.

Ein wesentliches Argument gegen eine mögliche Privatisierung der Flughafengesellschaft ist, dass Schulden dann beim Steuerzahler hängen bleiben würden und zukünftige Gewinne aber bei privaten Unternehmen verbleiben. Bei vollständiger Entschuldung der FBB könnte laut einem PWC-Bericht aus dem Jahr 2019 ein Kaufpreis in Höhe des 18- bis 24-fachen des EBITDA erzielt werden. Dies würde einen Kaufpreis von 2,0 bis 2,6 Milliarden Euro bedeuten. Dem stehen allein schon die Verbindlichkeiten des Unternehmens in Höhe von 2,8 Milliarden Euro entgegen.

Das Konzessionsmodell

Ob der Flughafen BER jemals Gewinne erwirtschaften wird, steht in den Sternen. Ich glaube es eher nicht. Schon deswegen hat die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschuss BER II im Jahr 2021 ein Konzessionsmodell vorgeschlagen: Die gesamte Infrastruktur verbleibt mit einer kleinen Mannschaft als Vertreter der Eigentümer und Vermieter bei der öffentlichen Hand, und den gesamten Betrieb übernimmt nach einer europaweiten Ausschreibung ein privates Unternehmen. Nach den letzten Hochrechnungen könnten die Ausgaben für Zinsen und Tilgungen an die Eigentümer bezahlt werden, wenn der Flughafen sehr gut gemanagt werden würde. Allein im Non-Aviation-Geschäft, also bei den Verkaufseinrichtungen im Passagierbereich, liegen andere deutsche Flughäfen bis zu 50 Prozent über den Einnahmen.

Aus meiner Sicht wäre dies ein tragbares Modell für die Steuerzahler und ein Ende der Hilflosigkeit, weitere Milliarden in den kommenden Jahren in den BER zu pumpen. Kommt das Konzessionsmodell nicht, dann wird über kurz oder lang die Privatisierung kommen. Das wird schon die EU aus Wettbewerbsgründen fordern. Davon bin ich fest überzeugt.

Es gibt eine „schöne“ Geschichte über den BER, die in Berlin seit einiger Zeit kursiert: Ein ehemaliger Wirtschaftssenator und ein Berliner Wirtschaftsförderer machen sich auf zum damals größten Kunden am BER, der über eine Streichung von Flugkapazitäten nachdenkt. Aber die Geschäftsführung des BER hat keine Zeit für einen solchen Termin und sieht es auch nicht als ihre Aufgabe an, den größten Kunden mit der sensibilisierten politischen Führung der Stadt gemeinsam zu besuchen. Eine solche Geschichte wäre in keinem privat geführten Unternehmen möglich.