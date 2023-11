Problem-Immobilie in Charlottenburg-Wilmersdorf Berliner Senat will einen Vorkauf nicht mitfinanzieren

Gerade erst hatte der Fall der Neuköllner Weichselstraße 52 gezeigt: Das bezirkliche Vorkaufsrecht lässt sich auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2021 noch anwenden (Az.: 4 C 1.20). Das Gericht hatte der damaligen Vorkaufspraxis einen Riegel vorgeschoben und entschieden: Nur „Problemimmobilien“, in denen erhebliche Missstände vorliegen, fallen unter das Vorkaufsrecht. Damit einher geht aber auch ein erhöhter Investitionsbedarf, wenn ein Vorkauf tatsächlich stattfindet.

An diesem Investitionsbedarf scheitert nun ein weiterer Fall, in dem ein Bezirk in Berlin das Vorkaufsrecht wieder anwenden wollte: Für die Wilmersdorfer Mecklenburgische Straße 89 / Aachener Straße 1 hatte auch das CDU-geführte Stadtentwicklungsamt im Bezirk den Vorkauf unterstützt und die Prüfung vorangetrieben.

Die Bezirksverordnetenversammlung hatte das Ansinnen in einem Beschluss vom 19. Oktober ebenfalls unterstützt. Aber diesmal lehnt der Senat einen notwendigen finanziellen Zuschuss zum Vorkauf ab. Das bestätigte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Montagvormittag dem Tagesspiegel. Damit dürfte der vom Bezirk angestrebte Vorkauf scheitern.

Laut Senat zu teuer

Der Instandsetzungsaufwand für das Haus sei fast so teuer wie der Kaufpreis, so der Senator zum Tagesspiegel. Die Finanzverwaltung habe den Zuschuss deswegen abgelehnt. Nach Tagesspiegel-Informationen beläuft sich der Kaufpreis des Vertrags, in den der Bezirk im Rahmen des Vorkaufsrechts einsteigen könnte, auf 6,5 Millionen Euro.

Die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gesobau, die das Haus nach dem Vorkauf als sogenannter Drittkäufer hätte übernehmen sollen, hätte für den Erwerb einen Zuschuss in Höhe von 4,35 Millionen Euro benötigt.

Das Haus in der Mecklenburgischen/Aachener Straße sei in einem ähnlich schlechten Zustand wie das Haus in der Neuköllner Weichselstraße 52, hatte eine Bewohnerin dem Tagesspiegel im September gesagt. Im Falle der Weichselstraße hatte der Senat nach einigem Zögern einen Zuschuss für den Vorkauf bewilligt. Schließlich hatte Gaebler verkündet, er unterstütze „das Vorhaben des Bezirks Neukölln, die letzten verbleibenden Möglichkeiten zur Ausübung des Vorkaufsrechts auszuschöpfen.“

Frist läuft am 22. November ab

Die dreimonatige Frist zur Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts läuft für die Mecklenburgische/Aachener Straße nun am 22. November ab. Nach Tagesspiegel-Informationen hätte die Zusage für einen Zuschuss durch den Senat bis zum 30. Oktober fallen müssen, damit eine Ausübung innerhalb der Vorkaufsfrist noch möglich gewesen wäre.

In einer noch unveröffentlichten Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger, die dem Tagesspiegel vorliegt, hatte der Staatssekretär für Wohnen, Stephan Machulik (SPD), am 9. November noch angegeben, der Bezirk prüfe noch die Ausübung des Vorkaufsrechts.

Ein Beschluss des Bezirksamtes stehe noch aus. Den am 19. Oktober gefallene BVV-Beschluss zur Unterstützung des Vorkaufs unterschlug Machulik in seiner Antwort, obwohl Schmidberger in ihrer Anfrage gezielt danach gefragt hatte, wie sich der Senat dazu positioniere.

Das Argument „kein Geld“ kann ja wohl nicht gelten, wenn man als Koalition behauptet, das Vorkaufsrecht weiter nutzen zu wollen. Katrin Schmidberger, Grünen-Abgeordnete

Schmidberger reagierte verärgert auf die versagte Unterstützung durch den Senat: „Das Argument „kein Geld“ kann ja wohl nicht gelten, wenn man als Koalition behauptet, das Vorkaufsrecht weiter nutzen zu wollen.“ Es sei „mehr als widersprüchlich“, sich einerseits, wie vom Senat angekündigt, für die rechtliche Heilung des Vorkaufsrechts im Bundesrat zu engagieren und anderseits in einem konkreten Fall das Vorkaufsrecht in den engen Grenzen, die aktuell gelten, nicht zu nutzen.

Schmidberger ergänzte, in Charlottenburg-Wilmersdorf sei das Vorkaufsrecht überhaupt erst einmal ausgeübt worden: „Gerade in Charlottenburg-Wilmersdorf als einer der Bezirke mit den höchsten Mieten muss man alles tun, um bezahlbare Mieten und Hausgemeinschaften zu schützen.“

Auch in der Seestraße 110 in Mitte war vergangenen Monat die Frist für einen von einer Hausgemeinschaft ansgestrebten Vorkauf verstrichen, ohne dass das Haus durch den Bezirk vorgekauft worden wäre. Im Gegensatz zum Charlottenburg-Wilmersdorfer Stadtrat Christoph Brzezinski hatte der zuständige Stadtrat Epharim Gothe (SPD) das Vorhaben jedoch nicht unterstützt.