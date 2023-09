Problemimmobilie in Berlin-Friedenau Geisterhaus soll bald an einen Treuhänder gehen

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg steht kurz davor, einen Treuhänder für das „Geisterhaus“ an der Ecke Odenwaldstraße/Stubenrauchstraße in Friedenau einzusetzen. Das geht aus der noch unveröffentlichten Antwort der Stadtentwicklungsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des Linken-Abgeordneten Niklas Schenker hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Das Jugendstilhaus mit 16 Wohnungen steht seit mehr als zehn Jahren leer und verfällt zusehends. An der Tragkonstruktion des Daches gibt es Schäden, ebenso an Treppen und der Fassade. In mehreren Wohnungen sind Rohre kaputt und es gibt Wasserschäden. Durch eine Wand läuft ein Riss, es gibt keine Heizung, die sichtbaren Versorgungsleitungen sind korrodiert.

Frist läuft Ende September aus

Ebenfalls seit Jahren versucht der Bezirk Tempelhof-Schöneberg unter anderem durch die Verhängung von Zwangsgeldern, die Eigentümerin zur Instandsetzung zu bewegen und die Wohnungen wieder bewohnbar zu machen, bisher erfolglos. Im April hatte der Bezirk eine sogenannte Instandsetzungsanordnung an die Eigentümerin gesandt, deren Frist am 30. September ausläuft. „Da leider nicht mit einer fristgerechten Befolgung zu rechnen ist, wird derzeit die Einsetzung eines Treuhänders vorbereitet“, heißt es nun in der Antwort auf die schriftliche Anfrage.

Aktuell werde in Kooperation zwischen dem Bezirk, der Stadtentwicklungs- und der Finanzverwaltung der Vertragstext für die Beauftragung des Treuhänders vorbereitet, es gebe hierfür bereits einen Entwurf. „Der Bezirk hat auch bereits mit der WoBeGe, als möglichem Treuhänder, Kontakt aufgenommen und begonnen, sich hinsichtlich einer Übertragung der Treuhänderschaft zu verständigen“, schreibt die Senatsverwaltung. Die Wobege gehört zur landeseigenen Wohnungsgesellschaft Stadt und Land.

Das Beispiel muss Schule machen. Es gibt zahlreiche Häuser in Berlin, die per Treuhänder zügig saniert und bezahlbar wiedervermietet werden sollten. Niklas Schenker, Abgeordneter der Linken

Abgesehen von einem frühzeitig aufgehobenen Verfahren in Pankow wäre Tempelhof-Schöneberg der erste Bezirk, der tatsächlich einen Treuhänder für eine Problemimmobilie einsetzt. Es fehle daher an praktischen Erfahrungen im Umgang mit Treuhänderregelungen, auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben seien, heißt es von der Stadtentwicklungsverwaltung. Das Friedenauer Geisterhaus könnte damit zu einem Pionier-Fall werden, wie aus der Antwort der Verwaltung hervorgeht: „Es ist geplant, aus den ersten generierten praktischen Erfahrungen bei einem entsprechenden Verfahren, soweit möglich, allgemeine Handlungshilfen für weitere Treuhändereinsätze für die Bezirke abzuleiten.“

„Es ist sehr zu begrüßen, dass in der Odenwaldstraße ein Treuhänder eingesetzt wird“, sagt der Linken-Abgeordnete Niklas Schenker. „Das Beispiel muss Schule machen. Es gibt zahlreiche Häuser in Berlin, die per Treuhänder zügig saniert und bezahlbar wiedervermietet werden sollten.“ Angesichts der Wohnungsnot sei es ein Skandal, wenn Eigentümer ihre Häuser aus spekulativen Gründen leer stehen oder verfallen ließen, sagt Schenker: „Senat und Bezirke müssen viel frühzeitiger und konsequenter durchgreifen. Wir brauchen jede bezahlbare Wohnung.“