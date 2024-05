Prognose der Investitionsbank Berlin Hauptstadt-Wirtschaft könnte 2024 um zwei Prozent wachsen

Die Volkswirte der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) gehen in einem neuen Konjunkturbericht davon aus, dass die Berliner Wirtschaft im laufenden Jahr 2024 um rund zwei Prozent wachsen könnte. Damit würde sich die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzen: 2023 lag die Konjunktur in der Hauptstadt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,6 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von minus 0,3 Prozent. Seit 2014 liegt das jährliche Wachstum der Berliner Wirtschaft über dem deutschen BIP.

Trotz der guten Position der Hauptstadt sei deren Wirtschaft 2023 „stark abgebremst“ worden, schreiben die Autoren. Zum Vergleich: Im Coronajahr 2022 hatte das Wachstum nach Zahlen der IBB noch 4,5 Prozent betragen. Als Ursache macht die Analyse das hohe Zinsniveau aus, das die Europäische Zentralbank (EZB) infolge der Inflation schrittweise anhob, um Kredite zu verteuern und auf diese Weise die Nachfrage zu drosseln.

Sektoren, die das Wachstum im vergangenen Jahr maßgeblich verantworteten, waren insbesondere unternehmensnahe Dienstleistungen (plus 9,7 Prozent) – das heißt, Tätigkeiten, die für Unternehmen erbracht werden –, der zukunftsträchtige Bereich Information und Kommunikation (plus 13,2 Prozent) sowie der Bereich Verkehr und Lagerwesen mit einem Anstieg von 17,4 Prozent.

Höheres Konsumniveau erwartet fürs zweite Halbjahr

Mit den fallenden Inflationswerten und nur noch mäßig steigenden Verbraucherpreisen könnte die Konsumlaune der Bevölkerung zurückkehren, denn auch die Reallöhne wüchsen „verlässlich“. Der Bericht nennt keine Zahlen, doch erzielten die Gewerkschaften in vielen Branchen zuletzt hohe Tarifabschlüsse, zudem hat das Land Berlin seinen Landesmindestlohn im Mai von 13 auf 13,69 Euro angehoben.

Das höhere Konsumniveau könnte sich in der Folge positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken, hoffen die Autoren: Die Dynamik am Arbeitsmarkt habe nach den Höchstständen im Mai 2022 (4,8 Prozent mehr Beschäftige im Vergleich zum Vorjahresmonat) in den vergangenen Monaten spürbar nachgelassen und auch die Arbeitslosenquote sei mit 9,7 Prozent weiter sehr hoch.

Der Vorstandsvorsitzende der IBB, Hinrich Holm, sagt: „Um das höhere Wachstumstempo beizubehalten, muss unter anderem der Wohnungsbau spürbar gesteigert werden. Denn schnell wachsende Wirtschaftsbereiche wie die Digitalwirtschaft oder die unternehmensnahen Dienstleistungen, die sich stark in der für Berlin wichtigen Start-up-Szene widerspiegeln, benötigen Fachkräfte, die wiederum Wohnraum in Berlin suchen.“