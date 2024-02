Prognose für Heizkostenabrechnungen Fernwärmekunden sollten 2024 mit Mehrkosten rechnen

Für die ersten drei Monate dieses Jahres müssen an die an Fernwärmenetze angeschlossenen Berliner mit erheblichen Mehrbelastungen durch den Wegfall der Energiepreisbremsen rechnen. Darauf weist der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hin. Der Verein errechnete für das erste Quartal Mehrkosten in Höhe von 41 Euro pro Haushalt.