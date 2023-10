Programmieren lernen in Berlin „Kinder sollten neugierig, aber kritisch durch die digitale Welt gehen“

Programmieren und andere Digitalthemen können junge Menschen vom 7. bis 22. Oktober bei der Code Week Germany kennenlernen, unter anderem in Berlin. Nora Perseke leitet das Projekt.

Frau Perseke, worum geht es bei der Code Week Germany?

Die Code Week ist eine europäische Graswurzelbewegung. Sie hat das Ziel, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene für die digitale Welt zu begeistern. Jedes Jahr nehmen daran zahlreiche Schulen, Bibliotheken, Maker Spaces, Hochschulen und Unternehmen teil. Auch engagierte Einzelpersonen bieten Workshops zu digitalen Themen an. Hoch im Kurs stehen Robotik und das Programmieren von Spielen oder Apps. Es gibt aber auch Angebote zu elektronischer Musik, zum Thema „Upcycling von Elektroschrott“, 3D-Druck und dem Umgang mit sozialen Medien.

Nora Perseke ist Teilprojektleiterin beim Nationalen MINT Forum, das Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik fördert. © privat

Zur Person Nora Perseke ist seit 2015 Projektmanagerin und Co-Botschafterin der EU Code Week in Deutschland. Sie setzt sich für eine zeitgemäße und offene Bildung ein – mit und ohne digitale Tools. Perseke ist auch in der Konzeption und Umsetzung diverser innovativer Bildungsprojekte tätig und arbeitet aktuell im Projekt MINTvernetzt beim Nationalen MINT Forum e.V.

Was steht in Berlin auf dem Programm?

In Berlin gibt es in diesem Jahr wieder viele tolle Angebote der Bezirksbibliotheken. Dort können die Teilnehmenden zum Beispiel kleine Lego-Roboter bauen, dreidimensionale Objekte entwerfen und drucken und auch kleine Filme oder Geschichten programmieren. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Ein Highlight ist das kostenlose Mitmach-Festival im Humboldt-Forum am 14. Oktober. Besucher:innen ab drei Jahren können dort unter anderem Alpakas aus Platinen und LEDs löten, virtuelle Welten entwerfen und ein grundsätzliches Verständnis von künstlicher Intelligenz erwerben. Auf die Beine gestellt wird das Ganze übrigens von der Organisation „Junge Tüftler:innen“, die Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Bildung in der digitalen Welt verbindet.

Warum ist es so wichtig, dass schon Kinder und Jugendliche Programmieren lernen?

Unsere Welt ist bereits in vielen Aspekten digitalisiert – und sie wird immer digitaler. Kinder und Jugendliche sollten zugleich neugierig, aber auch kritisch durch diese digitale Welt gehen. Dazu wollen wir sie befähigen. Es geht uns nicht darum, dass alle von ihnen Programmierer:innen werden. Wir wollen mit der Code Week eher ein grundlegendes Verständnis für das schaffen, was uns alle täglich umgibt.