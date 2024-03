Tagesspiegel Plus Exklusiv Prominenter Neuzugang : Ehemalige IHK-Präsidentin Kramm will in die SPD eintreten

Beatrice Kramm wird SPD-Mitglied. Die aus Hamburg stammende Film- und TV-Produzentin war bis 2021 die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer.