Protestzug gegen Bürokratie und knappe Budgets Warum sich Zahnärzte ungern in Marzahn niederlassen

Ein paar Hundert Zahnärzt:innen und ihr Praxispersonal haben am Dienstag vor dem S-Bahnhof Halensee in Berlin gegen bürokratische Vorgaben und die Deckelung zahnärztlicher Leistungen (Budgetierung) demonstriert. Währenddessen blieben viele Praxen in der Stadt laut der Zahnärztekammer Berlin geschlossen. Der Protest war Teil der bundesweiten Kampagne „Zähne zeigen“.