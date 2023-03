Prozess zum Steglitzer Kreisel So lief die erste Verhandlung für die Adler Group

Am Mittwochmorgen hat im Landgericht der Prozessauftakt im Verfahren um die brachliegende Hochhausbaustelle am Steglitzer Kreisel stattgefunden. Kläger ist André Gaufer, der 2018 eine Wohnung in dem Haus erworben hatte. Er will nun von der Adler Group, der der Steglitzer Kreisel gehört, die Erfüllung des Kaufvertrags einklagen, inklusive eines Stellplatzes in der Tiefgarage des Hauses.

