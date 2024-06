Tagesspiegel Plus Quartier Heidestraße in Berlin-Mitte : Wo sind die vereinbarten Sozialwohnungen?

215 Sozialwohnungen sollten eigentlich im Quartier Heidestraße in der Europacity errichtet werden. Kurz nach der Fertigstellung des Quartiers ist unklar, ob der Eigentümer sich an den Vertrag halten will.