Quartiersentwicklung Grün gedacht, bis 2027 gemacht

Berlin baut – aber viel zu wenig, heißt es gemeinhin. Das stimmt vor allem mit Blick auf den Bedarf. Berlin baut zu spät – das stimmt allemal. Gleichwohl gehen in der Hauptstadt immer wieder Großprojekte an den Start, die dem Mangel Quartiersentwicklungen entgegenstellen. In dieser Woche wurden gleich zwei Vorhaben vorgestellt, beide nicht zufällig in Lichtenberg beheimatet.

Die DLE Deutsche Landentwicklung Holding AG plant derzeit auf dem 31.100 Quadratmeter großen Grundstück des ehemaligen Sporthotel Hohenschönhausen an der Konrad-Wolf-Straße ein Quartier mit einer Geschossfläche von 70.200 Quadratmetern, wovon 80 Prozent für Wohnen und 20 Prozent für Gewerbe angedacht sind. Man erinnere sich an zurückliegende Pläne für die vernachlässigte Brache: Vor zehn Jahren wollte der Projektentwickler Dirk Moritz („Secret Garden“) hier den Bau von „The Square3“ starten.

Das sollte eine Hochhauscombo aus drei Türmen werden, die in ihrer Anordnung einem Siegerpodest nachempfunden wurden. Aus dem Projekt des ehemaligen DDR-Spitzensportlers wurde nichts. Nun will die DLE die Leerstelle mit Wohnungsbau bereichern.

In Lichtenberg besteht kein Zweifel, dass der Bezirk neue Wohnungen und die erforderliche Infrastruktur errichten will. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development

„Der politische Wille, das für den Wohnungsbau erforderliche Baurecht zu schaffen, ist in den einzelnen Bezirken Berlins ganz unterschiedlich ausgeprägt. In Lichtenberg beispielsweise besteht kein Zweifel, dass der Bezirk neue Wohnungen und die erforderliche Infrastruktur errichten will“, sagte Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development in einem Pressegespräch vor wenigen Tagen: „Das zeigen die absoluten Genehmigungszahlen ebenso wie der jeweilige Genehmigungsfortschritt. In diesem Sinne sind wir zuversichtlich, bis Mitte nächsten Jahres Baurecht schaffen zu können. Zumal durch das geplante Schneller-Bauen-Gesetz mancher Genehmigungsschritt erleichtert werden könnte.“

Zum Projekt gehört eine 3500 Quadratmeter große Grünfläche

Bereits Planreife erlangt hat im April hat ein zweites Projekt in Lichtenberg. Hier darf in der Tat von Traumwohnungen gesprochen werden. Denn zum einen liegt das Projekt im Grünen; geplant ist eine öffentliche Grün- und Erholungsfläche auf über 3500 Quadratmeter. Das städtebauliche Konzept wurde vom Büro Nöfer Architekten entwickelt. Insgesamt reihen sich 15 Häuser um einen geschützten und begrünten Innenhof.

Zum anderen reagiert es auf Berliner Besonderheiten. „Das bedeutet, dass wir mit 40 Prozent Vier-Zimmerwohnungen oder mehr vergleichsweise viel familiengerechten Wohnraum errichten, der insbesondere in Karlshorst dringend gebraucht wird“, sagt Clemens Paschke, Geschäftsführer der mittelständischen WvM Berlin Immobilien + Projektentwicklung. Zwanzig Prozent seien im Rahmen dieses Projektes als Zwei-Zimmerwohnungen geplant. Danach verlangt Berlin als Singlehauptstadt des Landes.

„Generell richten wir im gegenwärtigen Markt- und Finanzierungsumfeld viel Aufmerksamkeit auf Flächenoptimierung und Effizienzgewinne beim Bauen. Dass die Interessenten rechnen müssen, ist bei uns mit eingepreist“, verspricht der Immobilienmanager.

Familien und Singles sollen hier Wohnraum finden

Zum Vorhaben gehören 321 Wohnungen an der Zwieseler Straße. Das neue Quartier wird auf einem 22.330 Quadratmeter großen Grundstück nach dem Berliner Modell der Kooperativen Baulandentwicklung errichtet. Das bedeutet: 30 Prozent der Wohnfläche sind für öffentlich geförderten Wohnraum vorgesehen. „Unser Ziel ist, ein gut gemischtes Quartier, das auch bezahlbares Wohnen für mittlere Einkommen ermöglicht“, sagt Paschke, dessen Unternehmen die Flächen 2016 erwarb.

Errichtet werden 66 frei finanzierte Mietwohnungen sowie 147 Eigentumswohnungen und eine Kita mit bis zu 45 Betreuungsplätzen. Eine Tiefgarage mit knapp 120 Stellplätzen ist ebenfalls geplant. Als Fertigstellungstermin nennt das Unternehmen Ende 2027. Ab September gehen die Wohnungen in den Vertrieb.

Die Voraussetzungen für ambitionierten Wohnungsneubau sind aktuell schlecht. „Vom Markt werden wir keinen Kick-Start erwarten dürfen“, sagte Paschke in einem Pressegespräch in der vergangenen Woche: die Bedingungen für Baufinanzierungen wegen der vergleichsweise hohen Zinsen ungünstig. „Und in den Förderprogrammen sehe ich nicht die Impulse, die wir früher schon einmal hatte“, sagte der WvM-Mann zu den höheren Abschreibungsmöglichkeiten („AfA“) früherer Jahre.