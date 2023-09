Rahmenvertrag nicht bindend? Warum die Hochhäuser im Berliner Gleisdreieckpark vielleicht doch nicht kommen

Die Hochhausplanungen für die „Urbane Mitte“ am Gleisdreieckpark führen wieder zu Diskussionen. Der südliche Teil des Bebauungsplans liege beschlussreif vor, sagte Bausenator Christian Gaebler (SPD) vergangene Woche bei einer Veranstaltung des wirtschaftsnahen Vereins Neue Wege, als im Publikum gefordert wurde, der Senat möge das Verfahren an sich ziehen: „Das Bezirksamt von Friedrichshain-Kreuzberg hat die Verantwortung, das jetzt zu machen und in der BVV für die Mehrheit zu sorgen.“ Auch der SPD-Fraktion von Friedrichshain-Kreuzberg, „die meint, man müsse das alles jetzt nochmal von vorne diskutieren“, habe er gesagt: „Ihr spinnt“, berichtete Gaebler.

Warum findet Gaebler, dass die SPD-Fraktion in Kreuzberg spinnt? Anlass ist ein Rechtsgutachten des Anwalts Philipp Schulte, das die Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck gemeinsam mit den Naturfreunden Berlin beauftragt hatte. Ende August stellten sie es vor: Schulte kommt zu dem Schluss, dass bestimmte Vereinbarung aus dem städtebaulichen Rahmenvertrag zum Gleisdreieck, der 2005 zwischen dem damaligen Flächeneigentümer Vivico, dem Land und dem Bezirk geschlossen wurde, nicht bindend sind. Sollte sich diese Rechtsauffassung auch in weiteren Prüfungen bestätigen, dann stünden die Hochhäuser im Park tatsächlich infrage.

Ein umstrittener Entschädigungsmechanismus

Im Rahmenvertrag 2005 war vereinbart worden, dass um die Gleisanlagen des Gleisdreiecks herum Hochhäuser mit einem Bauvolumen von 119.000 Quadratmeter errichtet werden dürfen, abgesichert durch einen Entschädigungsmechanismus: Wenn Land oder Bezirk planungsrechtlich verhindern, dass der Investor das versprochene Bauvolumen voll ausreizt, könnte dieser einen Ausgleich fordern.

Anwohner und Initiativen aber verwehren sich seit langem gegen die geplanten sieben Türme im Herzen des hochfrequentierten Parks. Sie fürchten, der Charakter des Parks könnte sich deutlich verändern, fürchten eine Barriere in der Frischluftzufuhr für die Stadt. Außerdem sind hauptsächlich Büros und keine Wohnungen in den Hochhäusern geplant. Das gehe vollkommen am Bedarf vorbei. Anfang 2021 kamen bei einer öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans für den südlichen Teil 587 Stellungnahmen von Bürgern zusammen, davon 579 mit Kritik am Bauvorhaben.

Auch im Bezirksamt ist man schon seit langem unglücklich über die Pläne und hat sie daher womöglich auch nicht mit dem größten Enthusiasmus vorangetrieben. Der Bezirk ist dafür zuständig, das Planungsrecht zu schaffen. Gleichzeitig verfügt er aber nicht über die finanziellen Mittel, die ihm die Freiheit lassen würden, im Zweifel die im Rahmenvertrag vorgesehenen Entschädigungen zu zahlen, wenn die Bürgerbeteiligung im B-Plan-Prozess Änderungen bei Art und Maß der Bebauung notwendig machten. Wozu also die Bürgerbeteiligung, wenn im Rahmenvertrag schon die wichtigsten Fragen festgelegt sind?

Verstoß gegen das Baugesetzbuch?

Das von den Initiativen beauftragte Gutachten besagt nun: Die Vereinbarung aus dem Vertrag von 2005 sei nicht wirksam. Es verweist auf das Baugesetzbuch, in dem steht: „Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden.“ Wenn sich eine planende Gemeinde vorab vertraglich zu einer bestimmten Planung verpflichte, könnten die demokratisch gewählten Gremien schließlich nicht frei und unvoreingenommen entscheiden, so das Gutachten.

Hier kommt die Bezirks-SPD-Fraktion ins Spiel, die die Wünsche des SPD-Bausenators, nun endlich Baurecht zu schaffen, nicht unterstützt: Anfang September teilte sie unter dem Titel „Aus der Zeit gefallen: Für eine Neuplanung der Urbanen Mitte“ mit, dass sie das Rechtsgutachten „mit großem Interesse zur Kenntnis genommen“ habe. Die Planung der Urbanen Mitte sei nicht mehr mit den heutigen Bedürfnissen der Stadt kompatibel: „Die Stadt benötigt dringend sozialen und umweltfreundlichen Wohnraum, keine neuen Büroflächen.“

Die SPD-Fraktion schloss sich daher genauso wie die Linken einem Antrag der Grünen an, das Gutachten durchs Bezirksamt zu prüfen: „Im Anschluss sollen die Auswirkungen auf das Verfahren geklärt werden“, also, ob der Bezirk nicht vielleicht doch viel freier in der Erarbeitung des B-Plans ist als bisher angenommen und die Pläne nochmal komplett aufmachen könnte.

Ein Gegengutachten

Auch die Investorenseite reagierte auf das Gutachten der Initiativen und konterte mit einem eigenen, erstellt von der Kanzlei Hellriegel. Dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, der Rahmenvertrag enthalte „keine unzulässige Vorabbindung“. Schließlich begründe er keinen „auf die Bebauungsplanaufstellung gerichteten Primäranspruch“, sondern sehe „lediglich Ausgleichsansprüche bei Ausbleiben der Planung“ vor, die zulässig seien.

Wie geht es nun weiter? Der Bezirk befindet sich aktuell in der Prüfung der Gutachten. Es fänden noch Abstimmungen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung statt, die ja ebenfalls Vertragspartei sei, teilte die Pressestelle mit, bevor man inhaltlich Stellung beziehen könne.

Am Sonnabend findet in der „StadtWerkstadt“ auf dem Dragonerareal ein öffentlicher „Runder Tisch“ zur Urbanen Mitte statt, bei dem unter anderem das Bezirksamt, die Fraktionen, der Projektentwickler, der Bund für Umwelt und Naturschutz sowie die Initiative „Gleisdreieck retten“ aufeinandertreffen. Das Bezirksamt bittet um Anmeldung, entweder an die Mailadresse stadtplanung@ba-fk.berlin.de oder über diesen Link.