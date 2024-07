Randbebauung des Berliner Tempelhofer Felds Am Mittwoch startet die Bürgerbeteiligung

Im September wird der „Dialogprozess Tempelhofer Feld“ mit den bereits angekündigten Werkstattformaten zur künftigen Nutzung des ehemaligen Flughafengeländes loslegen. Vorab findet aber schon an diesem Mittwoch eine Auftaktveranstaltung statt. Das Einladungsschreiben hierfür liegt dem Tagesspiegel vor. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, eingeladen sind die 275 Berlinerinnen und Berliner, die im Losverfahren für die Teilnahme am Beteiligungsprozess ausgewählt wurden.

Die Teilnahme am Auftakt-Treffen sei freiwillig, heißt es in dem Schreiben. Auch wenn man am Abend des 3. Juli verhindert sei, bleibe man Teilnehmer oder Teilnehmerin der drei Dialogwerkstätten, die an zwei Terminen im September und an einem Termin im Juli 2025 angesetzt sind. Bei der Veranstaltung an diesem Mittwoch gehe es lediglich um ein erstes Kennenlernen: „Gemeinsam stimmen wir uns auf den Prozess ein, lernen uns kennen und verbringen einen angeregten Abend bei Häppchen und Getränken.“

Der „Dialogprozess Tempelhofer Feld“ ist umstritten, weil die dauerhafte Freihaltung und Nicht-Bebauung des Tempelhofer Feldes 2014 per Gesetz in einem Volksentscheid durch die Berliner Bevölkerung beschlossen worden war. Der schwarz-rote Berliner Senat hat sich aber zum Ziel gesetzt, erneut über die künftige Nutzung des Tempelhofer Feldes zu debattieren, und strebt eine Randbebauung an.

Die Ergebnisse des am Mittwoch mit der Auftaktveranstaltung startenden Beteiligungsprozesses sollen in einen Ideenwettbewerb einfließen, bei dem internationale Architektenteams Vorschläge für die Randbebauung erarbeiten. Anschließend soll die Bevölkerung darüber abstimmen, ob sie eine Bebauung befürwortet. Die genauen Modalitäten für diese Abstimmung sind allerdings noch unklar.