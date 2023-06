Rechenzentrum „Bluestar“ in Berlin Neues Milliarden-Projekt macht Google Druck

Start für ein Megaprojekt im Berliner Osten: An der Rhinstraße im Bezirk Lichtenberg wurde am Mittwoch symbolisch der Auftakt für „Bluestar“, eines der größten Rechenzentren Deutschlands, gefeiert. Mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro soll es teurer werden als beispielsweise der Siemens-Campus in Spandau für 600 Millionen Euro. Dort entsteht aber – anders als in Lichtenberg – viel soziale Infrastruktur, darunter 2750 Wohnungen, Kitas, Schulen und eine neue S-Bahn-Station.