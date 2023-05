Reisanbau in Brandenburg Ein Biolandwirt wagt einen ungewöhnlichen Versuch

Mit vorsichtigen Schritten watet Robert Jäckel durch das flache Wasser eines Reisfelds. Doch der Landwirt befindet sich nicht in Vietnam oder China, sondern in Brandenburg. In Linum, einem Ortsteil der Gemeinde Fehrbellin nordwestlich von Berlin, soll „das nördlichste Reisanbaugebiet der Welt“ entstehen.