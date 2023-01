Ryanair will Betriebsrat verhindern Gewerkschaft Verdi plant erneut Wahlversammlung

Die Fluggesellschaft Ryanair will die Gründung eines Betriebsrats für die Mitarbeiter ihrer Tochtergesellschaft Malta-Air am Flughafen BER in Schönefeld verhindern. Gegen die Einberufung einer Wahlversammlung der rund 300 Mitarbeiter hatte Ryanair schon im vergangenen Jahr eine Einstweilige Verfügung erwirkt und sie damit vorerst gestoppt.

