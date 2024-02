Sanierungsstau in Berlin Warum Berlin das Geld für seine historischen Bauten fehlt

Das Palais am Festungsgraben ist so etwas wie das Sinnbild Berliner Liegenschaftspolitik, das von der Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) verwaltet wird: sexy, aber arm dran. Das Haus leidet unter einem Sanierungsstau. Wie so viele der 600 bis 700 Gebäude, um die sich die BIM zu kümmern hat. Die BIM steht vor einem Strategiewechsel: Der landeseigene Immobiliendienstleister denkt inzwischen auch über Kreditaufnahmen nach, sagte BIM-Geschäftsführerin Birgit Möhring am Dienstag.