Schüler ohne Abschluss Wir müssen Chancen nutzen, Zukunft gewinnen

Das Schuljahr biegt auf die Zielgerade ein. Die meisten Jungen und Mädchen der zehnten Klassen werden es mit Erfolg abschließen – etliche werden aber auch ohne Abschluss nach Hause gehen. Für ihr weiteres Erwerbsleben bedeutet das eine Hypothek. Jeder fehlende Abschluss ist eine vertane Chance. Und mit jedem Ungelernten verschärft sich der Fachkräftemangel.

Die Zahl der Schulabbrecherinnen und -abbrecher muss sinken. Das ist eine zentrale Aufgabe für Lehrkräfte, Eltern, Politik und die jungen Leute selber. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben 10.000 Mädchen und Jungen keinen Abschluss geschafft. Das Bildungssystem muss auch Jugendliche mit schlechten Startchancen so unterstützen, dass sie einen formalen Abschluss erreichen.

Auch beim Wechsel in die Berufswelt brauchen wir mehr Qualität. Für Jugendliche mit keinem oder einem schlechten Abschluss gibt es in Berlin ein schier unübersichtliches System aus Kursen und Bildungsmaßnahmen. Sie verzögern oft den Weg in eine Ausbildung, das belegt ein neues Gutachten des renommierten Forschungsinstituts Betriebliche Bildung. Unser Vorschlag: Die vielen Dutzend Maßnahmen sollten auf wenige wirksame reduziert werden. Weitergeführt werden darf nur, was Jugendliche schnellstens in eine betriebliche Ausbildung bringt. Hamburg ist mit diesem Prinzip in den vergangenen Jahren sehr gut gefahren.

Weitere Folgen „In der Lobby“ Zum Wechsel im Roten Rathaus Hoch die Besen!

Wir als Unternehmensverbände wollen mit einem Modellprojekt zeigen, wie es gehen kann. Ab Mai nehmen wir mit unserem Projektpartner Joblinge 140 Jugendliche mit Lernschwierigkeiten an die Hand. Im letzten Schuljahr helfen wir ihnen bei der Berufswahl und organisieren Praktika. Nach dem Ausbildungsstart im Betrieb bleiben wir an ihrer Seite, damit sie echte Fachkräfte werden. Wir wollen, dass jeder eine Chance auf Zukunft bekommt.