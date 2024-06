„Schützenswerter Wohnraum“ im Wedding? Gutachten könnte Abriss von Bayer-Wohnungen stoppen

Drückt man auf die einzige Klingel in der Tegeler Straße 4 im Wedding, auf der noch ein Name steht, schaut ein Bewohner im ersten Stock aus dem Fenster. Ja, er sei der einzige verbliebene Mieter hier im Haus, sagt er, wohne seit 44 Jahren in der Wohnung, gemeinsam mit seinem 82-jährigen Vater. Auch im Nachbarhaus, Nummer 5, wohne nur noch eine Partei.