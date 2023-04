Schwarz-Rot will schneller bauen Kommt jetzt der bezahlbare Wohnraum für Berlin?

Wohnraum fehlt in Berlin, vor allem: bezahlbarer Wohnraum. Wird eine schwarz-rote Koalition da Abhilfe schaffen? „Bis zu 20.000 neue Wohnungen“ wollen CDU und SPD pro Jahr in Berlin fertiggestellt sehen, davon „bis zu 5000 Sozialwohnungen“. Die beiden Zahlen stammen noch von der rot-grün-roten Regierung. Die Einschränkung „bis zu“ aber ist neu, die muss man als Zugeständnis an die „aktuellen schwierigen und krisenhaften Rahmenbedingungen“, wie es im Vertragsentwurf heißt, interpretieren.