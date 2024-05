Schwierige Wohnungssuche in Berlin „Junge Menschen müssen spüren, dass sie in unserer Gesellschaft gewollt sind“

Inwiefern sind junge Menschen besonders stark oder auf besondere Weise von der angespannten Wohnungslage in Berlin betroffen?

Schilling: Junge Erwachsene und Jugendliche sind besonders benachteiligt auf dem Wohnungsmarkt, weil sie oft über ein geringeres Einkommen verfügen, weil sie bürokratische Hürden ohne die entsprechende Erfahrung nicht so einfach meistern können, aber auch weil sie die Nachweise wie Schufa-Auskünfte nicht immer erbringen können.

Gleichzeitig sind sie in einer Situation, wo sie eigenen Wohnraum auf eine ganz spezifische Weise brauchen: weil sie ausziehen wollen, sich emanzipieren und erwachsen werden wollen. Daher sind die jungen Leute eben auch auf besondere Weise bedürftig, nach Wohnraum zu suchen, der zu ihnen passt.

Haben Sie Zahlen, inwiefern gerade junge Leute von der den Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt betroffen sind?

Schilling: Wir wollen bei dem Kongress den Jugendlichen nicht von oben herab erzählen: So ist die Situation. Stattdessen geht es darum, dass sie sich selbst mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Visionen vom guten Wohnen auseinandersetzen. Deswegen wird es keine Vorträge über zum Beispiel die statistische Situation geben. Zumal die Probleme auch sehr schwer messbar sind. Der Fokus liegt auf der eigenen Meinungsbildung und dem Austausch mit anderen Jugendlichen. Auch darauf, zu sensibilisieren: Ich bin nicht alleine. Das Problem ist nicht so sehr meine eigene Fähigkeit, eine Wohnung zu finden. Es ist ein gesellschaftliches Problem, das auch gesellschaftlich gelöst werden muss, wo man politische Instrumente finden, sich aber auch zivilgesellschaftlich organisieren muss.

Jugendwohnkongress: „Und bei dir so?“ Datum: 4. Mai von 10 bis 22 Uhr Ort: Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin Für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, Anmeldung nicht erforderlich

Von Ruschinski: Phänomene wie „Sofahopper”, die von einer vorübergehenden Unterkunft bei Freund:innen oder Bekannten zur nächsten wechseln, lassen sich natürlich schwer messen. Oder junge Menschen, die auch mit Anfang zwanzig noch bei ihren Eltern wohnen und sich mit zwei bis vier Geschwistern das Zimmer teilen. Wir bei Gangway beobachten aber, dass solche prekären Wohnverhältnisse ein steigendes Problem sind in den letzten zehn Jahren.

Das Problem ist nicht so sehr meine eigene Fähigkeit, eine Wohnung zu finden. Es ist ein gesellschaftliches Problem, das auch gesellschaftlich gelöst werden muss. Hannah Schilling, Evangelische Akademie zu Berlin

Nicht mit allen Jugendlichen, die wir treffen, führen wir sofort intensive Gespräche darüber, wie ihre Wohnsituation ist. Das ist ja auch ein sehr emotionales, intimes Thema. Trotzdem bekommen wir von ungefähr einem Drittel der jungen Menschen mit, dass sie sich in prekären Wohnsituationen befinden, dass sie keinen Rückzugsort haben, wo sie ein bisschen Privatsphäre für sich haben. Aber für die Persönlichkeitsentwicklung wäre das fundamental wichtig. Gerade mit Anfang 20 sind junge Leute ja in einer Phase, wo sie sich auch mit ganz anderen Sachen beschäftigen müssen als mit der Wohnraumfrage.

Haben denn auch junge Erwachsene die Konferenz mit organisiert?

Schilling: Als Veranstalter haben wir, also der Landesjugendring Berlin, Gangway – Straßensozialarbeit in Berlin e.V., die Evangelische Hochschule Berlin, die Arbeitsstelle Theologie der Stadt und die Evangelische Akademie zu Berlin im November ein Barcamp veranstaltet. Dabei haben wir mit Studierenden, Jugendverbandsmitgliedern und Jugendlichen aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit Themen gesammelt und darauf aufbauend die Programmpunkte entwickelt für den Jugendwohnkongress. Es kommen beim Kongress zwar auch Erwachsene, die eine Expertise zu einem bestimmten Themengebiet mitbringen, weil die Jugendlichen sich die als Gesprächspartner:innen gewünscht haben, aber die kommen eher als Gäste.

Die Gesprächspartnerinnen Hannah Schilling © PHOTOGRAFIC Berlin/Vivian Werk Hannah Schilling ist Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Als Stadtsoziologin beschäftigt sie sich schon lange mit Fragen der städtischen Teilhabe von jungen Erwachsenen. Michelle von Ruschinski © privat Michelle von Ruschinski arbeitet seit 2022 für Gangway – Straßensozialarbeit in Berlin e.V. Sie koordiniert dort unter anderem das Gangway-Projekt Social B&B, das junge Erwachsene von Gangway in eigenen Wohnraum vermittelt.

Die Veranstaltung ist so aufgebaut, dass die Teilnehmenden den Tag über gemeinsam ihre Ideen und Forderungen kreativ entwickeln: Einige schreiben ein Manifest, andere bauen, machen einen Poetry-Slam oder einen Minecraft-Workshop. Am Abend werden sie die Ergebnisse der Berliner Stadtgesellschaft vorstellen: zwei Staatssekretären, Abgeordneten und anderen Entscheider:innen.

Haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung die Ergebnisse und Forderungen des Kongresses gehen könnten?

Schilling: Nein, wir möchten den Teilnehmer:innen ja nicht vorgeben, in welche Richtung es gehen soll, sonst würden wir ja den offenen, partizipativen Charakter der ganzen Veranstaltung ersticken. Das haben wir den Staatssekretären auch gesagt: Wir wissen nicht, was da am Ende für Forderungen vorgestellt werden.

Von Ruschinski: Wichtig ist aber: Die jungen Menschen müssen den politischen Willen spüren, dass sie in unserer Gesellschaft gewollt sind. Dass wir wollen, dass sie bei uns groß werden, dass es ihnen gut geht, und wir sie in dieser Stadt hier wollen. Dieser politische Wille muss auch signalisiert werden. Die Politik darf sich nicht hinter irgendwelchen Haushaltsproblemen, gestiegenen Baukosten oder anderem Pipapo verstecken: Sie muss auch einfach mal machen.