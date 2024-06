Sexarbeit zur Fußball-EM Das erwartet Berlins Rotlicht-Gewerbe von dem EM-Tourismus

Auf Berlins bekanntestem Straßenstrich im Kurfürstenkiez beginnt der Arbeitstag für viele schon um 10 Uhr morgens. Drei Sexarbeiter:innen sitzen vor Nachkriegshäusern und schauen sich gelangweilt nach Kunden um. Ein Typ mit Tanktop und Sonnenbrille biegt auf einem Fahrrad in die Frobenstraße ein, Musik kratzt aus seinen Boxen. Er fängt Streit mit einer Frau an, die hier anschaffen geht. Sie schreit ihn an, bis er abhaut. Auch in der Seitenstraße wird gekreischt, dort spielen Kindergartenkinder hinter Zäunen.