Smarte Mieterinformation Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte setzt digitale Haustafeln ein

In einem Pilotprojekt setzt die landeseigene Wohnungsgesellschaft Berlin-Mitte (WBM) jetzt in zwei Wohnhäusern „digitale Haustafeln“ als neues Informationsmedium für ihre Bewohnerschaft ein.

Mit diesen digitalen Ankündigungen soll mit möglichst wenig Aufwand besser mit der Mieterschaft wie auch mit Dienstleistern, etwa Reinigungsfirmen, kommuniziert werden.

Laut WBM sind die Info-Tafeln mit Touchscreens ausgestattet. Dort sollen aktuelle Aushänge, Mitteilungen der WBM an die Bewohner, Sprechzeiten und vieles mehr – bis hin zum aktuellen Wetter – zu sehen sein.

In einer ersten Phase sind am Dienstag zwölf Hausaufgänge in Mitte mit digitalen Haustafeln als Ersatz für die klassischen Schaukästen (Schwarzes Brett) ausgestattet worden. „Dazu wurden drei Wohnblöcke ausgewählt, die den Querschnitt der Bewohnerschaft des Bestandes recht gut abbilden“, teilte die WBM mit. Dazu zählen die Karl-Marx-Allee 19 bis 25 sowie die Lichtenberger Straße 5 bis 12.

„Alles auf einen Blick und immer aktuell: Mit dem digitalen Hausaushang für das Treppenhaus erweitern wir das Serviceangebot für unsere Mieterschaft. So können wir zum Beispiel kurzfristige Störungsmeldungen zeitnah und gut sichtbar über den gesamten Bildschirm anzeigen lassen. Langfristig sollen die bisher bekannten Papieraushänge der Vergangenheit angehören“, sagte ein WBM-Sprecher.

