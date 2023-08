So stark sind Berliner Wohnungen betroffen Die Sanierungswelle offenbart das Asbestproblem

Von der Gefahr in ihrer Wohnung wusste Silvia Meiners nichts. Erst als sie einen Wasserschaden in ihrem Wohnzimmer hat, erfährt sie von ihrem Vermieter, dass in der Wohnung krebserregender Asbest verbaut worden ist. Um den Fußboden zu erneuern, muss die Wohnung saniert, der giftige Stoff entsorgt werden.