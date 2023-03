So teuer wie im Vier-Sterne-Hotel „Caravaning ist kein Billigurlaub“

Die Vermittlungs-Plattform „PaulCamper“ funktioniert wie Airbnb, mit dem Unterschied, dass Privatanbieter auf ihr keine festen Behausungen anbieten, sondern Campingmobile. Gründer Dirk Fehse hat zum Interview in sein Büro an der Landsberger Allee geladen. In den Räumen, in denen eigentlich 50 Menschen Platz hätten, ist es still. Niemand da. Alle arbeiten von woanders. In Fehses Einzelbüro hängt an der Wand eine Fototapete, mit Baumwipfel darauf, durch die die Sonne fällt. Daneben steht ein Vintage-Sofa. Auf seinem Schreibtisch hat Fehse zwei Miniatur-Autos: Eins ist ein Wohnmobil und das andere der legendäre VW T2.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden