SPD will Zentralen Festplatz doch bebauen Müssen Berlins Schausteller nun aufs Tempelhofer Feld?

Zwei Tage vor der Wahl im Februar hatte SPD-Spitzenkandidaten und damalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey noch angekündigt, der Zentrale Festplatz zwischen Wedding und Tegel würde mit ihr ganz sicher nicht bebaut. In einem Brief an die Schausteller schrieb sie: „Ich bin der Meinung, dass die verschiedenen beliebten Volksfeste in Berlin zum kulturellen Leben gehören, einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor darstellen und auch in Zukunft stattfinden müssen. Dazu gehört für mich selbstverständlich die räumliche Sicherung erforderlicher Grundstücke.“