Kündigungen wegen angeblichem Eigenbedarf Der Detektiv aus Berlin, dem die Mieter vertrauen

Eine vierköpfige Familie mietet eine Wohnung in Friedrichshain. Die Wohnung wird verkauft, kurze Zeit später findet die Familie im Briefkasten eine Eigenbedarfskündigung. Der neue Eigentümer, ein junger Mann, will einziehen, weil er aktuell noch beim Vater wohnt. So heißt es zumindest im Kündigungsschreiben. Und dass er in der Wohnung künftig gemeinsam mit der pflegebedürftigen Großmutter leben wolle.