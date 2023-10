Spielerisch lernen und arbeiten Wie Unternehmen mit Gamification einen Vorsprung erreichen können

Wie geht ein Hacker vor, wenn er in ein Unternehmensnetzwerk eindringt? In einem Lernspiel der Berliner Firma Pfeffermind schlüpfen die Teilnehmer:innen in die Rolle von bösen Datendieben. Zunächst suchen sie nach einer besonders häufigen Schwachstelle von Firmennetzen – nämlich unsicheren Passwörtern. Dafür nehmen sie dafür bestimmte Mitarbeiter:innen des fiktiven Unternehmens aufs Korn – und analysieren, was sie auf deren Schreibtischen und in deren Social-Media-Konten finden.