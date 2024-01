Start-up will Altenpflege digitalisieren Berliner Firma Myo bekommt 10,5 Millionen Euro Kapital

Das Berliner Unternehmen Myo hat in einer Finanzierungsrunde 10,5 Millionen Euro von Finanzinvestoren erhalten. Myo verkauft an Pflegeheime eine digitale Kommunikationsanwendung, mit der das Personal, Angehörige und die Bewohner:innen Informationen austauschen können. Der Wagniskapitalgeber TVM Capital Life Science führte die Runde an, es beteiligten sich die Investmentfirma Twip Impact Ventures und bereits aktive Investoren.

Mit der App von Myo können Nutzer:innen Bilder, Videos und Dokumente verschicken und Videotelefonate führen. Auch externe Dienstleister und Firmen können über sie erreicht werden: zum Beispiel bei Essens- und Medikamentenbestellungen oder um Termine beim Arzt oder Friseur zu vereinbaren. Die digitalisierte Kommunikation soll den Pflegekräften Arbeit abnehmen.