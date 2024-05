Streit um ambitioniertes Wohnbauprojekt in Pankow Auf dieser Wiese soll der klimaneutrale Kiez der Zukunft entstehen

Die Berliner Bezirke haben viele Planungen für den Wohnungsbau auf dem Zettel. Diese Quartiersentwicklung – mit rund 2000 Einheiten – ist aber bisher einzigartig in der Hauptstadtregion. Die „Alte Schäferei –Schönerlinder Straße“ ist als autoarmes Quartier der Zukunft in Modulbauweise geplant. Es ist nicht nur klimaneutral und auf Selbstversorgung angelegt, sondern soll auch noch benachbarte Gebiete mit Strom versorgen.

Das geht aus dem Masterplan der Entwickler hervor, der dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt und bisher allein dem Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Pankow (BVV Pankow) zur Kenntnis gegeben wurde. Der Ausschuss beschäftigte sich in seiner Sitzung am 24. April mit dem 60-seitigen Grundsatzpapier.

CDU Pankow äußert Kritik

Die CDU Pankow kritisierte Teile der Planungen wegen der Errichtung von sechsgeschossigen Gebäuden. Vor einer Bebauung müsse außerdem der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) an das Quartier herangeführt werden, schrieb die CDU-Fraktion Pankow in einer Stellungnahme.

Die Fläche „Alte Schäferei“ liegt nördlich des Ortskerns Alt Französisch-Buchholz. Sie soll in einem Joint-Venture aus städtischer Gewobag und Treucon Real Estate GmbH als abwechslungsreiche Komposition entwickelt werden. Die geplante Wohnbebauung in vier Quartieren ist in die Strukturen öffentlicher, halb-öffentlicher und privater Räume mit Innenhöfen gegliedert.

Der im Februar 2024 als Grundlage für den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 3-99 „Alte Schäferei-Schönerlinder Straße“ abgestimmte Masterplan, stammt aus der Feder des Büros CKSA – Christoph Kohl Stadtplaner Architekten GmbH. Er baut auf dem Ende Februar verabschiedeten Rahmenplan für die weitere städtebauliche Entwicklung der Flächen westlich der Schönerlinder Straße, nordöstlich der Hans-Schumacher-Straße und südlich der Autobahn A 114, auf.

Straßenbahn oder Bus?

Das Quartier soll über die neu zu errichtenden S-Bahnhöfe Schönerlinder Straße sowie Bucher Straße angebunden werden. Auch eine Straßenbahn-Linie soll das neue Wohnviertel anfahren. Die Tramlinie 50 soll über Französisch Buchholz hinaus verlängert werden. Die Pankower Großprojekte „Blankenburger Süden“ und „Karow Süd“ liegen nur wenige Kilometer Luftlinie von der „Alten Schäferei“ entfernt.

Die CDU-Fraktion kritisierte die Planungen für die Tram: Sie hätten einen Dauerstau auf der Schönerlinder Straße zur Folge. Nach dem aktuellen Planungsstand könne frühestens 2035 mit der Fertigstellung des ÖPNV-Ausbaus gerechnet werden.

„Die geplanten Quartiersbuslinien, die auf kurzer Strecke lediglich zwischen den beiden S-Bahnhöfen rotieren sollen, wären vollkommen ineffizient“, sagte der CDU-Abgeordnete Johannes Kraft am Freitag. „Deutlich geeigneter wäre hier stattdessen die schon lange von uns geforderte Buslinienverbindung zwischen Buch, Karow und Buchholz.“

An den Planungen beteiligt sind auch die Landschaftsplaner Fugmann Janotta, die Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter, die Stadtplaner von der UmbauStadt PartGmbB Urbane Konzepte sowie das Vermessungsbüro Zech/Ruth/Blasius, die Gebäudeausrüster Kraftland GmbH, die Bicicli Holding GmbH und Mond-Mobility New Designs als Mobilitätsexperten sowie die Voigt Ingenieure GmbH (Berlin).

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplans 3-99 „Alte Schäferei – Schönerlinder Straße“ umfasst eine Größe von 45,3 Hektar. Der dem Tagesspiegel vorliegende Masterplan beschreibt die Entwicklung einer bisher landwirtschaftlich genutzen, 28,6 Hektar großen Fläche.

Auszug aus dem Masterplan des neuen Stadtquartiers „Alte Schäferei – Schönerlinder Straße“ (Stand: April 2024), © Bezirksamt Pankow/Treucon/Gewobag/Christoph Kohl Architekten/UmbauStadt.

Die Kernfläche des Rahmenplans wurde von 1958 bis in die 1990er Jahre für Schaf-, Rinder- und Schweinestallhaltung genutzt.

Das Wärme- und Energiekonzept für das neue Quartier sieht nun den Aufbau eines 6.000 Meter langen, kalten Nahwärmenetzes vor, das die Häuser mit einer Wärmepumpe als Hausübergabestation verbindet. Ein Drittel der benötigten Wärme soll aus vorhandenen Abwasserleitungen gewonnen und über das Nahwärmenetz bereitgestellt werden. Ein weiteres Drittel der benötigten Wärme soll durch bodennahe Geothermie erzeugt werden, während das restliche Drittel mithilfe von thermischen Photovoltaikmodulen auf den Gründächern gewonnen werden soll.

Summa Summarum solle das Quartier in die Lage versetzt werden, die 2,5-fache Heizlast herzustellen.

Das Wärme- und Energiekonzept des neuen Stadtquartiers „Alte Schäferei – Schönerlinder Straße“ (Stand: April 2024). © Bezirksamt Pankow/Treucon/Gewobag/Christoph Kohl Architekten/UmbauStadt

Der städtebauliche Entwurf der Architekten setzt auf die vielfache Wiederholung weniger Bautypen. Alle Baublöcke mit Wohnbebauung bestehen aus sechs Haustypen. Neben der konventionellen Bauweise sind laut Masterplan sowohl Betonfertigteile als auch Holzelemente in serieller Bauweise möglich.

Bauteile aus der Fabrik

Weltweite Marktführerin der seriellen Wohnlösungen ist eine Tochtergesellschaft des größten industriellen Baukonzerns der Welt, die Dalwa House Modular Europe. Ob das Unternehmen in Pankow zum Zuge kommt, ist beim derzeitigen Planungsstand noch völlig offen. Dalwa Europe realisiert derzeit an der Landsberger Allee das nach Unternehmensangaben „größte Modulbauprojekt der Welt“. Die Bauteile kommen aus einer neuen Modul-Fabrik, die in Fürstenwalde errichtet wurde.

Alle internen Straßen sind mit einem einheitlichen Raumprofil für Müll- und Rettungsfahrzeuge befahrbar, jedoch im Sinne eines autoarmen Quartiers als Rad- und Fußwege gestaltet. Masterplan für das neue Stadtquartier „Alte Schäferei – Schönerlinder Straße“

„Wir haben fünfzig Prozent Zeitersparnis sowohl im Bau als auch in der Planung“, sagte Andreas Göbel, Projektentwickler und Vertriebsleiter bei Daiwa House Modular Europe, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zum Thema Modulbau. „Das hat mit Platte 2.0 gar nichts zu tun“, sagte der Manager, „im Endprodukt unterscheidet sich nichts vom traditionellen Bauen.“

„Alle internen Straßen sind mit einem einheitlichen Raumprofil für Müll- und Rettungsfahrzeuge befahrbar, jedoch im Sinne eines autoarmen Quartiers als Rad- und Fußwege gestaltet“, heißt es im Masterplan. © Grafik: Tsp/Klöpfel | Quelle: BA Pankow, Treucon, Gewobag

Nach Göbels Angaben lassen sich die Baukosten so um zwanzig Prozent senken. Seine „Gigafabrik“ ist seit Ende 2023 östlich von Berlin aktiv. Die Module können nach dem Kreislaufprinzip recycelt beziehungsweise an anderer Stelle neu zusammengebaut werden.

Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses der BVV Pankow waren in ihrer April-Sitzung zunächst beeindruckt von der Planungstiefe des Masterplans.

Großgeschrieben werden soll in jedem Falle die nachhaltige Mobilität; das Entwicklungsgebiet besteht aus vier autoarmen Quartieren (Mitte, Süd, West und Nord). Pro Quartier gibt es für den ruhenden Verkehr eine Hochgarage als Mobilitätsdrehscheibe. Auf Tiefgaragen wird aus ökonomischen Gründen verzichtet.

Wohnbauten mit fünf Geschossen geplant

Die vorherrschende Wohnbebauung soll eine Fünf-Geschossigkeit sein. Die Traufhöhen liegen bis auch einige wenige höhere Gebäude meist bei 19 Metern. Die CDU-Fraktion Pankow kritisierte am Freitag, dass an der östlichen Seite des Gebietes Gebäuden von bis zu 40 Metern Höhe geplant sind.

Und auch im Südwesten des Geländes sei die Errichtung von etwa sechsgeschossigen Gebäuden geplant, die somit die unmittelbar angrenzende Bestandsbebauung aus Einfamilienhäusern deutlich überragen würden. „Das Bezirksamt übergeht damit eindeutig die bestehende Beschlusslage der Pankower Bezirkspolitik, die wir als CDU-Fraktion Pankow gemeinsam mit vielen engagierten Buchholzern erwirken konnten“, schrieb Daniel Hauer, Sprecher für Stadtentwicklung der CDU-Fraktion Pankow.

„Fast alle vorhandenen Bäume werden in die städtebauliche Figur eingebaut“, sagte Stadtplaner und Architekt Christoph Kohl bei der Vorstellung des Masterplans am 24. April im Ausschuss. Es gab einige Wortmeldungen zur Frage, ob es sinnvoll sei, parallel zur S-Bahn eine Tramlinie zu bauen und warum denn nur keine Weiterführung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Elisabeth-Aue vorgesehen sei und wer letztlich den ins Spiel gebrachten „Kiezbus“ betreiben sollen.

Doch diese Fragen können noch in Ruhe geklärt werden: Der Masterplan ist ein Ausgangspunkt für die erste Planungsetappe – von der Festsetzung eines Bebauungsplans ist man noch weit entfernt.