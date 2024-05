Streit um Anwesen am Bogensee Bauträger wollen Goebbels-Villa nicht einmal geschenkt haben

Der Anfang begann mit einem kühnen Federstrich. Ganz einfach. Und das Ende? Offenbar fällt es schwer, einen Schlussstrich zu ziehen. Wenn es um Bogensee geht, streiten sich die Geister. So war es früher, so ist es heute. Die Lokalpolitik torpediert die Landespolitik und in umgekehrter Richtung läuft es nicht anders.

Hitlers Reichspropagandaminister Joseph Goebbels hatte keine Baugenehmigung für das Grundstück am Bogensee und baute trotzdem sein Landhaus, heißt es in den von Ralf Georg Reuth herausgegebenen Goebbels-Tagebüchern in einer Fußnote. Bogensee gehörte zum Naturschutzgebiet des Liepnitzsees. Der Landrat verlangte deshalb die sofortige Einstellung der Arbeiten, „damit das für die erholungsuchende Bevölkerung der Reichshauptstadt wertvolle Waldgebiet in seiner ursprünglichen Schönheit erhalten und für den Wanderverkehr offen bleibt“. Das war am 8. März 1939.

Zu diesem Zeitpunkt war der Nationalsozialist und Kriegsverbrecher Hermann Göring nicht nur Preußischer Ministerpräsident, sondern auch Reichsforstmeister (und Oberster Beauftragter für den Naturschutz). Ende Mai 1939 verfügte er, „daß der Bau in keiner Weise behindert werden soll“. Heute steht das lang gestreckte – im Inneren und Äußeren unspektakuläre – Gehäuse unter Denkmalschutz.

Zur sogenannten Goebbels-Villa kam nach dem Zweiten Weltkrieg die FDJ-Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“ hinzu. 1951 wurde der Grundstein für Erweiterungsbauten gelegt. Inzwischen nutzlos stehen auch sie in der Landschaft. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege erkennt bei dem nördlich von Berlin gelegenen Areal indes ein „erinnerungskulturell wichtiges Gebäudeensemble von nationaler Bedeutung“ und hätte gerne ein Abrissmoratorium.

Was soll nur werden aus diesem ideologisch verstrahlten Komplex, abgelegen im Wald, ohne Strom- und Wasseranschluss, ferner von Gut als von Böse?

Bogensee als „Fighting City“ der Bundespolizei

Aus Berliner Sicht kann es auf diese Frage nur eine Antwort geben: Abriss. 50 Millionen Euro soll die Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) nach Tagesspiegel-Informationen in ihren nächsten Haushalt einstellen. Der Aufsichtsrat der BIM entschied sich nach Angaben eines Informanten bereits im September 2023, Bogensee mit Blick auf eine Nachnutzung des Gebäudebestandes aufzugeben und zu renaturieren.

In einem weiteren Teilbeschluss votierte der Aufsichtsrat dafür, dass Bogensee der Bundespolizei in einer Zwischennutzung als Trainingsstätte zur Verfügung gestellt werden könnte: Bogensee als „Fighting City“ – ein Übungsgelände für den Häuserkampf.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) fordert nach Jahrzehnten der Untätigkeit nun eine breite Diskussion um den Wert des historischen Gebäudekomplexes, den Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) aus finanziellen Gründen zum Abriss freigeben möchte.

Das Land Berlin wendet Jahr für Jahr rund 200.000 Euro nur für die notwendigsten Sicherungsmaßnahmen auf. Evers würde den Berliner Landbesitz in Brandenburg sogar verschenken, sagte er kürzlich. Für wen und was könnte Bogensee also gut sein? Kann das weg? Oder will das jemand haben?

Bauträger winken ab

Die Groth-Gruppe, Berliner Platzhirsch, wenn es um den Erwerb von Ländereien zum Zwecke des privaten Wohnungsbaus geht, schüttelt es verbal allein bei dem Gedanken. „Kein privater Projektentwickler und kein Bauträger wäre so wahnsinnig, sich dieses Gelände ans Bein zu binden“, sagt Sprecherin Anette Mischler und bringt damit Überlegungen der gesamten Branche zum Ausdruck.

„Für eine wohnungswirtschaftliche Nutzung – womit es für ‚meinen‘ kleinen Kreis an Bauträgern wie ‚Die Wohnkompanie‘, KW Development, Laborgh, Treucon, Nordland, Kilian Immobilien Gruppe (KIM) – überhaupt interessant sein könnte, fehlt jegliche vernünftige Anbindung“, sagt Architekt und Stadtplaner Christoph Kohl. Auch als Hochschulstandort dürfte das abgelegene Bogensee-Areal kaum infrage kommen.

Der Niederlassungsleiter Berlin-Brandenburg der finanziell potenten Goldbeck Nordost GmbH antwortet gar nicht erst auf eine entsprechende Tagesspiegel-Anfrage.

Anbindung und Infrastruktur „eher dürftig“

Auch die börsennotierte Instone Real Estate – laut eigener Homepage „Deutschlands führender Wohnungsentwickler“ – winkt vornehm ab, wenn es um zweifelhafte Geschenke dieser Art geht. „Die Umgebung mit der Schorfheide ist natürlich sehr schön“, schreibt eine Pressereferentin auf Anfrage, „allerdings ist die infrastrukturelle Anbindung des Areals eher dürftig. Aber wir sind zuversichtlich, dass dem Land Berlin geeignete Optionen einfallen werden, die den Interessen und Bedürfnissen der Stadt bzw. der Gemeinde Wandlitz gerecht werden.“

Beides zusammenzubringen scheint indes ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, wie noch zu sehen sein wird. Und was sagen andere große Marktteilnehmer?

„Für die Treucon ist das eher nichts, denn wir entwickeln ja nahezu ausschließlich sozialen Wohnungsbau“, sagt Thomas Doll. Er ist Geschäftsführer der inhabergeführten Gruppe, die vor allem in Berlin Fonds- und Investitionsprojekte betreut. Das Unternehmen realisiert laut Homepage „Immobilieninvestments für jeden Anspruch“. Es hat sich als Partner kommunaler Wohnungsbaugesellschaften einen Namen gemacht.

Die Treucon entwirft mit Christoph Kohl Stadtplaner Architekten (CKSA) und der kommunalen Gewobag aktuell in Französisch-Buchholz (Bezirk Pankow) erstmals ein komplettes Stadtquartier. Das auf Nachhaltigkeit ausgelegte Großprojekt gehört zu den ambitioniertesten Neubauvorhaben Berlins.

Schlechte Erfahrungen mit Ein-Euro-Angeboten

„Ein gutes Beispiel für das falsche ‚Verramschen‘ von DDR-Altgebäuden mit Kultstatus war das SEZ in Berlin-Friedrichshain“, schreibt Doll dem Tagesspiegel. Dagegen sei „die Nachnutzung des Olympischen Dorfes in Dallgow-Döberitz an der verlängerten Heerstraße ein perfektes Beispiel, wie das Land Berlin an und für sich mit Bogensee und dem ursprünglichen FDJ-Stützpunkt umgehen müsste“. Dort wurde mit Geld aus dem Fördertopf für „Nationale Projekte des Städtebaus“ Wohnungsbau realisiert.

Wenn aber auf Gewinn ausgerichtete Unternehmen ein Areal von 17 Hektar (170.000 Quadratmeter) nicht einmal geschenkt haben wollen, dann scheint etwas damit nicht zu stimmen. In der Tat gibt es Ungereimtheiten.

Berliner Liegenschaftspolitik schafft „Lost Places“

Da ist zum einen die Berliner Liegenschaftspolitik, die sehenden Auges viele ihrer Immobilien seit Jahrzehnten bis zur Abrissreife verfallen lässt. Zunächst werden sie zu „Lost Places“ entwickelt, beliebt bei Graffiti-Schmierern, Fotoamateuren und Drogensüchtigen. Siehe die ehemaligen DDR-Krankenhäuser in Buch.

Das zentral in Berlins historischer Mitte gelegene Palais am Festungsgraben und – als jüngstes Beispiel – das Internationale Congress Centrum (ICC) befinden sich in einem komatösen Zustand. Sie sind in Teilen bereits gesperrt bzw. technisch nicht mehr voll funktionsfähig. Kein privater Eigentümer würde so mit seinem Besitz umgehen, wie die verantwortlichen Volksvertreter mit dem Immobilienvermögen ihrer Bürger in Berlin. Es sei denn, er ist Spekulant.

Eine Auseinandersetzung mit der Machbarkeitsstudie würde uns gerade absolut nicht helfen. Johanna Steinke, Leiterin Stabsstelle Strategie und Kommunikation bei der Berliner Immobilien Management GmbH

Zwar hat die BIM eine „Machbarkeitsstudie für die Liegenschaft Bogensee“ in Auftrag gegeben. Doch das vom Bureau Ruiz Saad mit Happold Ingenieurbüro GmbH, Ingenieurbüro Kraft, Initialdesign / Dr. Wilhelm Klauser und Treibhaus / Lavaland verfasste Konzept liegt seit 2019 im Panzerschrank der BIM und wird seitdem nicht herausgegeben. Auch angesichts der aktuellen Debattenlage nicht. Berlins Finanzsenator Evers lässt die Tagesspiegel-Anfrage nach der Studie unbeantwortet. Einen eigenen Nutzungsvorschlag für Bogensee möchte er nicht machen.

In den 1990er Jahren wurden die Gebäude erst noch für Bildungsprojekte genutzt, seit dem Jahr 2000 stehen sie indes leer. Geht es heute vielleicht einfach nur darum, die alte FDJ-Kaderschmiede zu „schleifen“ und das Goebbels-Landhaus gleich mit?

Keine Drehgenehmigung

Eine Drehgenehmigung in Goebbels Landhaus wird dem Tagesspiegel versagt – obgleich jeder private Makler dankbar wäre für ein kostenloses 360°-Panorama-Video, wenn er eine Immobilie auf den Markt werfen wollte. Nicht so das Land Berlin.

Aber warum? „Eine Auseinandersetzung mit der damaligen Studie würde uns gerade absolut nicht helfen“, schreibt BIM-Sprecherin Johanna Steinke auf Anfrage. Verständlich, wenn man auf Abriss setzt.

Machbarkeitsstudie bleibt geheim

Und was steht in der Machbarkeitsstudie? Ausgearbeitet wurde das Konzept eines Waldquartiers mit maximaler Grundstücksauslastung durch zusätzliche Wohngebäude. „Dabei wurde an verschiedene Wohnformen und unterschiedliche Preissegmente gedacht“, sagt die BIM-Sprecherin. „Auch Raum für Arbeit, Kultur und Bildung – vor allem in den Bestandsgebäuden – wurden mitgedacht.“

Die Machbarkeitsstudie diente als Grundlage für die Gespräche mit der Gemeinde und dem Landkreis und wurde entsprechend vorgestellt und mehrfach diskutiert, sagt Steinke: „Schnell wurde deutlich, dass eine dichte Wohnbebauung und 3000 – 4000 Nutzer:innen, um ein Quartier zu verwirklichen, von der Gemeinde nicht unterstützt wird.“

Berlin verzichtete auf Fördermittel

Ohne die Gemeinde kann aber das Land Berlin in Bogensee keine Entwicklung umsetzen. Die Gemeinde hat das Planungsrecht. „Ein gemeinsames Konzept konnte bislang nicht entwickelt werden. Die Kosten für die Sanierung der Liegenschaft werden von uns auf ca. 350 Millionen kalkuliert“, sagte die BIM-Sprecherin. „Aufgrund des fehlenden Konzeptes und der hohen Gesamtkosten haben wir keine Fördergelder, die insgesamt recht gering sind, beantragt.“

Daniel Kurth (l, SPD), Landrat vom Landkreis Barnim und Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz), Bürgermeister von Wandlitz, stehen vor der Villa von NS-Propagandaminister Goebbels auf dem Areal am Bogensee. Beide Politiker hatten im März ein Abrissmoratorium zum Erhalt des Areals gefordert. © dpa/Patrick Pleul

Recht geringe Fördermittel? Wandlitz’ Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) spricht von 500.000 bis 600.000 Euro und hat nach eigenen Angaben aktuell einen Antrag auf Fördergeld aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gestellt. Mit dem Investitionsprogramm fördert der Bund seit 2014 zukunftsweisende Vorhaben im Bereich Städtebau und Stadtentwicklung. Berlin hat sich gemeinsam mit der Kommune darum nie bemüht, weil eine Idee fehlt.

Nach der Aufsichtsratssitzung im September 2023 unterstützt die BIM nun aber Borcherts Antrag. „Berlin hätte gemeinsam mit der Gemeinde Wandlitz eine solche Antragsstellung in den vergangenen Jahren längst auf den Weg bringen können“, sagt der Bürgermeister.

Berliner Architekten und Projektentwickler wie Eike Becker (TLW-Hochhaus) und Edzard Brahms (Kaufhaus „Kalle“) finden, dass sich Berlin endlich Gedanken über eine künftige Nutzung machen sollte.

Die Dimension der Liegenschaften ist doch so groß, man müsste eigentlich Verbindungen vor allem nach Israel herstellen. Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft), Bürgermeister der Gemeinde Wandlitz

„Es geht nicht um Eigentumsfragen, sondern um Inhalte. Also um die Verwendung und Nutzung. Und die muss der besonderen Geschichte dieser Immobilie gerecht werden und damit angemessen umgehen“, sagt Becker. „Deshalb halte ich die Übertragung des Eigentums in Privatbesitz für nicht zielführend.“ Brahms findet mit seinem Co-Geschäftsführer Daniel Bormann, dass „für die Nutzung lebendige Bildungskonzepte sinnvoll wären – den Ort selbstbewusst und radikal in die Zukunft zu führen“.

Was sagt Berlins oberste Stadtplanungsbehörde zu Bogensee? Weshalb ist Bogensee nicht Bestandteil der gemeinsamen Landesplanung und Raumordnung mit Brandenburg? Immerhin betreiben die Länder seit 1996 eine gemeinsame Landesplanungsbehörde. Welche Anstrengungen unternimmt die SPD-geführte Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, um die denkmalgerechte Sanierung über ein tragfähiges Nutzungskonzept voranzutreiben? Offenbar gar keine.

Auf eine entsprechende Tagesspiegel-Anfrage verweist die Pressestelle von Senator Christian Gaebler (SPD) auf die BIM. Der Landesbetrieb ist der CDU-geführten Finanzverwaltung zugeordnet. Man spielt zum Nachteil der landeseigenen Latifundien Behörden-Pingpong – und weiß um den Beschluss des Aufsichtsrats der BIM. Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen schreibt auf Tagesspiegel-Anfrage, die gemeinsame Landesplanungsbehörde sei in die Gespräche über Bogensee eingebunden.

Wandlitz’ Bürgermeister Oliver Borchert hält Berlins Vorstellungen zum Abriss des Gebäudebestands in Bogensee für abwegig. „Ich halte es betriebswirtschaftlich für keine sparsame Verwendung von Steuermitteln. Und daran ist auch Berlin gebunden“, sagt er dem Tagesspiegel. Er könne auch nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommen könne, das Areal zu verschenken. So etwas zu sagen, sei äußerst unglücklich. „Die Dimension der Liegenschaften ist doch so groß, man müsste eigentlich Verbindungen vor allem nach Israel herstellen, zur internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zum Beispiel, gerade mit dieser Goebbels-Villa.“

Der Nutzungszweck von Bogensee sei auch nicht einfach als Ausgleichsfläche im Zuge einer Aufforstung umzuetikettieren, sagt Borchert weiter. „Das sagt der Flächennutzungsplan nicht aus.“ Borchert kann sich hier eine Pflegeeinrichtung vorstellen, ein großer Anbieter habe bei ihm auch schon angeklopft. Auch viele kleinteilige touristische Nutzungen seien praktikabel. Ein Internatsbetrieb wäre für Borchert ebenfalls denkbar.

Sinnvoller eingesetzt seien 50 Millionen Euro im Übrigen, wenn damit nicht der Abriss bezahlt, sondern neue Bäume gesetzt würden. „Damit kann ich 3000 Hektar bepflanzen, das sind dreißig Quadratkilometer Wald. Das wäre sinnvoller“, sagte Borchert. Wie viel „graue Energie“ durch einen Abriss freigesetzt würde, wolle er sich gar nicht erst ausrechnen.