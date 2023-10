Stromspeicher fürs Krisengebiet Berliner Start-up upcyclet E-Auto-Batterien

Oben an einer blauen Sackkarre zeigt ein Display mit einem Batterielogo, leuchtenden LEDs und einem An-Aus-Knopf, wie viel Energie noch in den schwarz-orangenen Kisten steckt. Denn die Kisten sind Batterien, die „Sackkarre“ ist ihr Dock mit zwei Steckdosen. Das ist das „Sunrise“-Kit des Berliner Start-ups Betteries. Ein mobiler Energiespeicher, hergestellt aus alten E-Auto-Batterien. Die zwei Kisten liefern zusammen 4,6 Kilowattstunden Energie – so viel ungefähr, wie ein großer Kühlschrank in neun Tagen verbraucht.