Tanja Wielgoß und Stefanie Salata Zwei ehemalige Top-Managerinnen beraten jetzt Führungskräfte

Es ist einsam an der Spitze, sagt man gemeinhin. Wie es sich anfühlt, in Berlin lange an dieser Position gearbeitet zu haben, wissen Tanja Wielgoß und Stefanie Salata sehr gut: Wielgoß war bis vor zwei Jahren Vorstandsvorsitzende von Vattenfall Wärme Berlin AG, davor von der BSR. Stefanie Salata war von 2013 bis 2016 Vorstandsvorsitzende der Berliner Bank. Nun haben sie sich zusammengetan, um diese loneliness at the top zu lindern.