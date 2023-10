Gründer ist selbst Berghain-DJ Wie ein Start-up für gerechtere Löhne in der Berliner Technoszene sorgen will

Wochenende für Wochenende werden in Berliner Clubs tausende Songs elektronischer Musik gespielt. Sie bringen die Menschen zum Tanzen und halten den Partytourismus in der Stadt am Laufen. Der Club verdient Geld damit, der oder die DJs auch. Für wen am wenigsten herumkommt? Die Person, die den Song produziert hat, der da gerade aus den Boxen wummert.