Tagesspiegel Plus Exklusiv Teilweise 550 Euro höhere Miete in Berlin : Was das „Mietendimmer“-Ende bei landeseigenen Wohnungskonzernen bedeutet

Der schwarz-rote Senat hat den sogenannten Mietendimmer abgeschafft. Im extremen Fall eines Degewo-Hauses bedeutet das einen Anstieg der Nettokaltmiete um 44 Prozent.