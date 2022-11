Telekom, Vodafone und O2 Mobilfunk-Test: Wer liegt vorn in Berlin?

Berlin ist die Schweiz Deutschlands. Zumindest, was die Qualität des Mobilfunk-Empfangs anbelangt. Die Fachzeitschrift „connect“ hat zusammen mit der Unternehmensberatung „umlaut“ einen großangelegten Vergleichstest der drei großen Anbieter durchgeführt - und die Ergebnisse dem Tagesspiegel exklusiv zur Verfügung gestellt.

In Berlin erreichten die Marktführer Telekom und Vodafone demnach jeweils das Prädikat „überragend“, die Marke O2 der spanischen Telefonica erhielt die Gesamtnote „sehr gut“. Genauso schnitten die drei wichtigsten Anbieter in der Schweiz ab. Trotz hoher Energiepreise und Verwerfungen in den Lieferketten funktioniert das Mobilfunknetz in Deutschland weiterhin stabil auf hohem Niveau, auch der Ausbau auf den künftigen Standard 5G sei inzwischen spürbar, urteilen die Tester.

„Wir sehen bei allen Betreibern eine Verbesserung der Breitbandversorgung als Folge ihres 5G-Ausbaus sowie durch 4G-Kapazitätserweiterungen. Auch die Zuverlässigkeit steigt stetig“, erklärt Hakan Ekmen, zuständig für Telekommunikation bei umlaut. (Hier die Auswertung von 2020)

Zusätzlich zu sogenannten Drivetests in Autos gab es Walk-Tests in belebten Straßen und Plätzen, in Cafés, in Bussen und Straßenbahnen. Auch in den Fernverkehrszügen der jeweiligen Bahnanbieter machten die Tester Stichproben. In Deutschland wurden 20 Groß- und 23 Kleinstädte abgefahren, Walktests fanden in elf Städten statt, zusätzlich wurden App-Daten von Nutzern ausgewertet, sogenannte Crowdsourcing-Analysen.

In Berlin erreichen alle drei Anbieter bessere Ergebnisse als im Bundesdurchschnitt. Die Telekom liegt zwar insgesamt vorn, mit 587 von 600 möglichen Punkten, die beiden Verfolger aber dichtauf dahinter. Bei der Crowd-Auswertung scheint die Dominanz der Telekom erstmals gebrochen. In vielen Quartieren - die Stadt wurde dafür in zwei mal zwei Kilometer große „Evaluation Areas“ aufgeteilt - haben auch Telefónica oder Vodafone die Nase vorn. Besonders Telefónica hat mit seiner Marke O2, bisher oft als Billiganbieter belächelt, Boden gutgemacht.

„Telekom-Domänen liegen im Nordosten, etwa in Pankow. Vodafone ist stark im Süden, zum Beispiel in Schöneberg. Und Telefónica erobert auch Randbezirke wie Teile Köpenicks, Spandaus oder Reinickendorfs“, schreiben die Tester. Bei den Telefonie-Drive-Tests liegen Vodafone und Telekom in Berlin gleichauf, bei den Walktests lag sogar Telefonica vorne, Vodafone an zweiter Position. Bei Datenauswertungen hatte immer die Telekom das beste Ergebnis.

In den Zügen der Deutschen Bahn wurden bei den Walktests die schlechtesten Ergebnisse erzielt, bei Datenverbindungen erreichte die Telekom als bester Anbieter 78 Prozent der maximalen Punktzahl, O2 nur 62 Prozent. Beim Telefonieren sieht es etwas besser aus, hier landete die Telekom bei 92 Prozent, Telefónica als schwächster Anbieter bei 80 Prozent.

Mobilfunknetz Städte-Wertung Berlin © connect, umlaut • Stand: November 2022

Der Test von connect und Umlaut, bereits zum 29. Mal erhoben, gilt in der Branche als einer der umfangreichsten. In Deutschland, Österreich und derShweiz fuhren im Herbst jeweisl vier Messfahrzeuge durch die Gegend, jedes war mit neun Smartphones der Marke Samsung Galaxy bestückt. Wo immer es ging, wurden Daten im neuen Standard 5G empfangen, wobei besonders beim Telefonieren weiterhin 4G der Normalfall ist, zumindest in Deutschland.

