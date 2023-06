Teuer, eng und klimaschädlich Wer fliegt denn heute noch Kurzstrecke?

In dem bekannten Roman „Faserland“ von Christian Kracht gibt es eine Szene, in der der Erzähler vor einem Buffet steht. Das Buffet ist am Flugsteig aufgebaut. Der Erzähler will von Hamburg nach Frankfurt. Doch bevor er losfliegt, gibt es Salamibrötchen für ihn, Joghurts, Balistro-Riegel, Kaffee und Gratis-Zeitungen. Kracht hat das Buch Mitte der 90er-Jahre geschrieben.