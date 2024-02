Teurer Strauß zum Valentinstag Preise für Schnittblumen in Berlin gestiegen

Wer am Mittwoch in Berlin einen Blumenstrauß zum Valentinstag verschenken möchte, wird dafür in diesem Jahr vermutlich mehr zahlen müssen als im vergangenen. Im Februar sind die Preise außerdem besonders hoch.

Blumen seien im Einkauf teurer geworden, sagt Klaus Peter Schmidt, des Präsident des Berliner Landesverbands des Fachverbands Deutscher Floristen dem Tagesspiegel. Das liege unter anderem an den hohen Energiepreisen.

Heizkosten für Gewächshäuser gestiegen

Ein niederländischer Anbauer der Blume Eustoma, die einer Rose ähnelt, habe seinen Betrieb eingestellt aufgrund der gestiegenen Heizkosten für die Gewächshäuser. Die Folge: „Jetzt ist eine Eustoma doppelt so teuer im Einkauf“, sagt Schmidt.

Die Heizkosten für Gewächshäuser, wie hier im brandenburgischen Manschnow, sind deutlich gestiegen. © dpa/Patrick Pleul

Doch die gestiegenen Energiepreise erklären nur einen Teil der Verteuerung. Generell verlangen Floristen für Schnittblumen im Februar mehr als in anderen Monaten. 2023 stellte das Statistische Bundesamt deutschlandweit einen Anstieg um drei Prozent fest.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren die Blumen demnach sogar 9,1 Prozent teurer, während die allgemeinen Verbraucherpreise nur um 5,9 Prozent stiegen. „Die Preise für Schnittblumen liegen im Februar häufig höher als in anderen Monaten des Jahres“, erklärten die Statistiker. (mit dpa)