Tiktok in der U-Bahn IHK Berlin startet Social-Media-Kampagne

Die Berliner Industrie- und Handelskammer hat pünktlich zum bundesweiten Ausbildungsstart am 1. September ihre neue Kampagne auf der Internet-Plattform Tiktok vorgestellt. Dabei werden kurze Videoclips auf digitalen Werbetafeln abgespielt, zum Beispiel in U-Bahnhöfen. Die IHK möchte damit Berufsausbildungen attraktiver und nahbarer für junge Menschen machen. Die Videoclips selbst erstellen die Azubis der IHK mit Unterstützung der Schweizer Marketingagentur „thjnk“ und veröffentlichen sie auf dem Account @die.azubis.

In den nur wenige Sekunden langen Filmen geht es um verschiedene Situationen im Alltag von neuen Auszubildenden, etwa die Frage, wie sich Jungs zum ersten Mal begrüßen, oder wie die Party nach dem ersten Ausbildungstag aussieht. Der Inhalt der Clips ist an die Tageszeit angepasst, zu der sie in den U-Bahnhöfen zu sehen sind. Morgens geht es zum Beispiel um die Frage: „Was ziehe ich an?“, mittags um das „Goldfischgedächtnis“ eines jeden, das entsteht, wenn die Auszubildenden die Namen der anderen zum ersten Mal hören.

IHK-Vertreter stellten gemeinsam mit der Marketingagentur „thjnk“ und dem Außenwerber Wall die Kampagne am Potsdamer Platz vor. © Tagesspiegel/Julius Stockheim

Lustiges Prestigeprojekt

„Das machen wir ganz authentisch und sehen es natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern“, sagte Annika Verborg, Teamleiterin von „thjnk“, bei der Vorstellung der Kampagne am Potsdamer Platz. In erster Linie seien die Filme lustig und zur Unterhaltung gedacht, sollten aber auch für Berufsausbildungen werben. „Wir müssen mehr für das Thema Ausbildung tun“, betonte Stefan Spieker, Vizepräsident der IHK. Die Idee sei, das Ausbildungsgefühl erlebbarer zu machen und an die jungen Leute heranzutragen. Das Projekt ist Teil der deutschlandweiten Ausbildungskampagne „Ausbildung macht mehr aus uns“ der Industrie- und Handelskammern.

Zusätzlich zum Account @die.azubis soll es bald auch einen eigenen Kanal der IHK Berlin mit ähnlichem Konzept geben, den dann Berliner Auszubildende gestalten. Das Prestigeprojekt der digitalen Außenwerbung durch Tiktok-Videos ist angeblich europaweit einzigartig, denn bisher waren diese nur auf der Plattform selbst zu sehen. Um die Clips wird man in Zukunft kaum herumkommen, denn sie sollen in nächster Zeit ungefähr 150.000 Mal auf den Werbetafeln abgespielt werden. Auf Tiktok selbst hat @die.azubis mehr als 25.000 Abonnenten.