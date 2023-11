Toleranz zieht Menschen aus aller Welt an „Wie retten wir Berlins Wirtschaftswachstum ins neue Jahrzehnt, Herr Franzke?“

Die wichtigste Nachricht gleich am Anfang: Das Berliner Wirtschaftswachstum ist nicht reanimierungspflichtig. Die Frage, die der Tagesspiegel stellt, wie sie ins nächste Jahrzehnt zu retten sei, ist journalistisch zugespitzt, erweckt aber auch den Eindruck, als müsse sie sich jetzt schon, nicht mal in der Mitte des Jahrzehnts, irgendwo hinschleppen.

So schlimm ist es nicht. Im Gegenteil: Berlin hat in den letzten Jahren eine atemberaubende Transformation durchlebt. Berlin, immer geprägt von seiner einzigartigen Geschichte, hat sich von einer zerstörten, zerrissenen, bipolaren Stadt zu einem florierenden, vielfältigen, globalen Hotspot für Kreativität und Innovation entwickelt. Tradition und Innovation, Menschen und Maschinen, Vielfalt und Individualität – all das macht Berlin heute schon zu einem Ort der Zukunft. Es sind vor allem drei Dinge, die mich optimistisch in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Berlin blicken lassen..

Das sind vor allem: die Menschen. Berlin zieht Talente aus ganz Deutschland, ja aus der ganzen Welt an. Die Vielfalt kreativer Köpfe und qualifizierter Fachkräfte trägt maßgeblich zur Innovationskraft und Dynamik der Berliner Wirtschaft bei. Internationale Talente bringen unterschiedliche Perspektiven, kulturelle Vielfalt und globales Know-how mit, was Berlin zu einem attraktiven Standort für alle Unternehmen macht, die auf globalem Parkett agieren.

Auch die offene und tolerante Atmosphäre Berlins zieht Menschen aus aller Welt an, was nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale und kulturelle Gefüge der Stadt nachhaltig prägt. Die Menschen, die in Berlin leben und arbeiten, sind der Garant für den anhaltenden Erfolg und die globale Wettbewerbsfähigkeit Berlins als Wirtschaftsstandort.

Nicht nur die Gründerszene ist innovativ

Das sind auch: die Ideen. Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Als Start-up-Hauptstadt ist Berlin ist schon lange bekannt. Innovation findet aber nicht nur innerhalb der lebhaften Gründungsszene statt, sondern auch und gerade zusammen mit den etablierten Unternehmen. Und mit der gemeinsamen Innovationsstrategie haben wir schon vor mehr als zehn Jahren auf die richtigen Themen gesetzt, um die großen Transfer-Herausforderungen anzugehen.

Der intensive Austausch von Informationen, Ressourcen und Ideen macht die Berliner Erfolgsgeschichten erst möglich. Stefan Franzke, Chef der Wirtschaftsförderagentur Berlin Partner

Die Wissenschaft hat überhaupt eine wesentliche Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins, indem sie innovative Forschung und Entwicklung fördert. Durch die Verknüpfung von akademischer Exzellenz und wirtschaftlicher Anwendung werden bahnbrechende Technologien und Ideen geschaffen. Die Berliner Wirtschaft profitiert maßgeblich von der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, was nicht nur zu wirtschaftlichem Wachstum, sondern auch zu einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Entwicklung der Stadt beiträgt.

Stefan Franzke ist der Geschäftsführer der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Die Agentur, die vom Land Berlin, Kammern und Mitgliedsunternehmen finanziert wird, begleitet Unternehmen, die sich in Berlin ansiedeln wollen und berät ansässige Firmen im Dialog mit Behörden und Politik.

Und zum Schluss: Teamgeist. Die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung, der intensive Austausch von Informationen, Ressourcen und Ideen macht die Berliner Erfolgsgeschichten erst möglich. Unser einzigartiges Partner-für-Berlin-Netzwerk ist Berliner Teamwork in a nutshell.

Unser Netzwerk macht den Unterschied

Unser Netzwerk spielt eine entscheidende Rolle für den Wirtschaftsstandort Berlin, indem es eine dynamische Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, der Stadtverwaltung, Forschungseinrichtungen, Sportverbänden sowie Kunst- und Kulturschaffenden bietet.

Dieses Netzwerk fördert aktiv den Wissensaustausch, die Vernetzung und die Kooperationen, wodurch die Innovationskraft Berlins gestärkt wird. Durch die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern unterstützt das Netzwerk die Anziehung von Investitionen und Fachkräften. Es schafft eine Win-Win-Situation, indem es Unternehmen Zugang zu Ressourcen und Expertise verschafft und gleichzeitig dazu beiträgt, Berlin als attraktiven Wirtschaftsstandort weltweit zu positionieren.

Die gemeinsamen Anstrengungen, die durch das Berlin-Partner-Netzwerk ermöglicht werden, tragen maßgeblich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit Berlins zu stärken und die Stadt als Drehscheibe für Innovation und Wirtschaftswachstum zu etablieren – seit fast 30 Jahren und bestimmt auch im nächsten Jahrzehnt.