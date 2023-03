Tourismusbeirat zum U-Bahn-Ausbau „Ziel ist die Entzerrung der Tourismusströme“

Der Bürger:innenbeirat Tourismus-Berlin hat sich zu den U-Bahn-Ausbauplänen geäußert, die am Sonnabend von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) vorgestellt wurden. „Der Vorschlag des Ausbaus des Berliner U-Bahn-Netzes, insbesondere in die Außenbezirke, ist eine richtige und notwendige Vision für die nächsten Jahrzehnte“, sagte Beirats-Sprecher Eric Hattke dem Tagesspiegel.

Jenseits von derzeitigen, nur schwer abschätzbaren finanziellen Machbarkeitserwägungen seien zukunftsgerichtete Ziele für die Verkehrsentwicklung der Metropole zwingend notwendig, sagte Hattke. Vor allem für den touristischen Bereich, mit dem Ziel einer Entzerrung der Tourismusströme durch die Aufwertung, Bekanntmachung und besseren Erreichbarkeit der Außenbezirke, sei dies ein wichtiges Thema. Weiter sagt Hattke, dass für eine gelingende Verkehrswende in den Außenbezirken leistungsfähige und schnelle Verbindungen in die Innenstadt gebraucht werden würden.

Der Bürger:innenbeirat Tourismus besteht aus 24 Mitgliedern und fungiert als Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft. Er wirkt an der Tourismusgestaltung in Berlin in beratender Funktion mit und ist Teil des „Tourismuskonzeptes 2018+“. Im vergangenen Jahr hatte er sich konstituiert. (Tsp)

