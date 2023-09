Übernahme von Bringmeister vor Abschluss Knuspr will von Berlin aus in Deutschland expandieren

Die Übernahme des Berliner Lieferdienstes Bringmeister durch den tschechischen Online-Supermarkt Knuspr steht kurz vor ihrem Abschluss, berichtet die „Lebensmittelzeitung“ (LZ). Das sagte demnach Olin Novák, der internationale Geschäftsführer des Rohlik-Konzerns, der hinter Knuspr steht, gegenüber Lieferanten.

Die Pläne sind offenbar ambitioniert: Der Bringmeister-Deal soll für Knuspr das Liefergebiet Berlin erschließen, weil die Kundenkontakte der etablierten Marke mitübernommen werden. Bis 2030 will Knuspr in 20 deutschen Städten ausliefern. Weltweit will Rohlik bis dahin einen Nettoumsatz von zehn Milliarden Euro erreichen. Eine deutliche Steigerung, denn im Moment liegen die Erlöse bei 750 Millionen Euro.

Tschechische Unternehmer investieren in Berlin

Dem unbestätigten Bericht zufolge müssen noch Bürgschaften von Edeka auf den neuen Eigentümer übertragen werden. Die Verträge mit den Großhändlern Edeka Minden-Hannover und Edeka Südbayern laufen demnach Ende des Jahres aus.

In der Hauptstadt werden Bringmeister-Kunden momentan von dem tschechischen Logistik-Dienstleister Dodo beliefert, hinter dem der Gründer Michal Mensik steht. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky investierte im vergangenen Jahr 60 Millionen Euro in Dodo.